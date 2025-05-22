НОВОСТИ
Вьетнам подтверждает поддержку повышения эффективности ООН
В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг подтвердил активное и давнее участие Вьетнама в реформах ООН, в частности, благодаря новаторскому внедрению подхода «Единство действий».
Он подчеркнул, что инициатива «ООН-80» должна осуществляться всеобъемлющим и комплексным образом, с учетом других параллельных усилий по реформированию организации.
Вьетнамский дипломат также подчеркнул центральную роль государств-членов в обсуждении и реализации Инициативы ООН-80, обеспечивая ее устойчивость, прозрачность и соответствие общим интересам международного сообщества.
В своей программной речи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул острую необходимость реформ для повышения способности ООН реагировать на глобальные вызовы в современных быстро меняющихся условиях.
Он призвал государства-члены одобрить Инициативу ООН-80, в центре которой находятся три ключевых приоритета: повышение операционной эффективности за счет экономии средств, оптимизации аппарата и сокращения дублирования; оценка выполнения мандатов, возложенных государствами-членами; и предложение необходимых структурных и программных реформ в рамках всей системы ООН.