Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам подтверждает поддержку повышения эффективности ООН

Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, подтвердил последовательную поддержку Вьетнамом инициатив, направленных на повышение эффективности и сплоченности системы ООН для более эффективного удовлетворения потребностей государств-членов.
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН. Фото: ВИA  
Он сделал это, присутствуя на серии заседаний, проведенных в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 12 и 20 мая с целью представления и обсуждения Инициативы ООН-80 - предложения по реформе, приуроченного к предстоящему 80-летию организации.

В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг подтвердил активное и давнее участие Вьетнама в реформах ООН, в частности, благодаря новаторскому внедрению подхода «Единство действий».

Он подчеркнул, что инициатива «ООН-80» должна осуществляться всеобъемлющим и комплексным образом, с учетом других параллельных усилий по реформированию организации.

Вьетнамский дипломат также подчеркнул центральную роль государств-членов в обсуждении и реализации Инициативы ООН-80, обеспечивая ее устойчивость, прозрачность и соответствие общим интересам международного сообщества.

В своей программной речи Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул острую необходимость реформ для повышения способности ООН реагировать на глобальные вызовы в современных быстро меняющихся условиях.

Он призвал государства-члены одобрить Инициативу ООН-80, в центре которой находятся три ключевых приоритета: повышение операционной эффективности за счет экономии средств, оптимизации аппарата и сокращения дублирования; оценка выполнения мандатов, возложенных государствами-членами; и предложение необходимых структурных и программных реформ в рамках всей системы ООН.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха: Немедленно принять неотложные меры по решению проблемы серьёзного загрязнения

Заместитель Премьер-министра Чан Хонг Ха: Немедленно принять неотложные меры по решению проблемы серьёзного загрязнения

Директива сосредоточена на первоочередных мерах по борьбе с тяжёлым загрязнением воздуха и сточных вод в Ханое, загрязнением в ремесленных деревнях, речных бассейнах и на отдельных промышленных предприятиях — с целью недопущения дальнейшего распространения и усугубления проблемы.
ПОДРОБНЕЕ

Top