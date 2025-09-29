НОВОСТИ
Вьетнам подтверждает новую позицию на международной арене в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
В частности, газета «Вашингтон таймс» уделила особое внимание ориентации Вьетнама на научно-техническое развитие, особенно в области искусственного интеллекта. В статье это рассматривается как явное свидетельство того, как Вьетнам увязывает внутреннюю модернизацию с международной ответственностью, поощряя ответственное развитие передовых технологий, основанных на принципах этики, безопасности и инклюзивности.
Издание также отметило предстоящее проведение во Вьетнаме церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью (так называемой «Ханойской конвенции») в конце октября, расценив это как очередное доказательство готовности страны сыграть конструктивную роль в формировании глобальных правил цифровой эпохи.
«Вашингтон таймс» особо подчеркнула, что Вьетнам последовательно поддерживает усилия по реформированию ООН. Газета отметила активность страны в инициативах, направленных на повышение эффективности миротворческих операций, обеспечение инклюзивности в глобальном управлении и ускорение достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
Согласно анализу, вьетнамская дипломатия выделяется своим подходом «лидерства через консенсус, а не навязывание». Вместо того чтобы стремиться к преимуществу с помощью конфронтации, Вьетнам делает ставку на диалог, укрепление доверия и развитие международного права.
Между тем издание International Policy Digest опубликовало статью Джеймса Бортона, в которой отмечается, что недавняя поездка Президента Лыонг Кыонга наглядно продемонстрировала внешнеполитический курс, стиль и искусство государственного управления Вьетнама. По словам исследователя, Ханой поддерживает тесные связи с ведущими мировыми державами, одновременно усиливая свою роль в рамках АСЕАН и присоединяясь к высокостандартным торговым соглашениям, таким как CPTPP и RCEP. Такой подход позволяет Вьетнаму избегать жёсткого выбора в условиях нарастающей поляризации, подтверждая его позицию надёжного партнёра для всех сторон.
Когда-то изолированный и бедный, Вьетнам сегодня входит в число самых динамично развивающихся экономик Азии, обладая мощным производственным потенциалом, молодой и образованной рабочей силой, всё более уверенно владеющей современными технологиями, отметил Бортон.
Участие Президента Лыонг Кыонга в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН символизирует переход Вьетнама от реактивной к проактивной роли в международной интеграции, отражая его стратегическое видение, к 2045 году стать развитой страной с высоким уровнем дохода.