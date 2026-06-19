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Вьетнам подтверждает незаменимую роль женщин в построении устойчивого мира

17 июня в штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке состоялись открытые дебаты Совета Безопасности ООН по теме «Женщины, мир и безопасность» под девизом «Расширение участия женщин в целях предотвращения конфликтов». Заседание прошло под председательством министра иностранных дел Колумбии Росы Иоланды Вильявисенсио, представляющей страну, председательствующую в Совете Безопасности ООН в июне 2026 года. В дискуссии приняли участие представители многих государств-членов ООН.
  Общий вид заседания. Фото: ВИА  
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, в ходе обсуждения Исполнительный директор Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) Сима Бахус подчеркнула, что обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин являются одними из наиболее эффективных путей достижения устойчивого мира. Многие государства выразили обеспокоенность тем, что женщины, несмотря на то что именно они зачастую наиболее сильно страдают от последствий конфликтов, по-прежнему недостаточно представлены в мирных процессах. В связи с этим была подчёркнута необходимость обеспечения участия женщин на всех этапах переговоров, посредничества и послеконфликтного восстановления, а также увеличения поддержки организаций и инициатив, возглавляемых женщинами.

Выступая на заседании, Постоянный заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву отметил, что мирные соглашения могут положить конец войне, однако устойчивый мир должен строиться на уровне семьи, общества, государственных институтов и экономики, где женщины являются незаменимыми участниками этого процесса. Он подчеркнул, что повестка дня «Женщины, мир и безопасность» неизменно остаётся одним из приоритетов Вьетнама — от Резолюции 1889 Совета Безопасности ООН о роли женщин в постконфликтный период, продвижению которой Вьетнам способствовал в 2009 году, до принятия в 2024 году первого Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности, а также реализации многочисленных мер по расширению участия женщин в политической, экономической и общественной жизни страны.

Нгуен Минь Ву подчеркнул, что женщин следует рассматривать не только как жертв конфликтов, но и как миротворцев и архитекторов более устойчивого и инклюзивного будущего. В этой связи он призвал международное сообщество содействовать полноценному, равноправному и содержательному участию женщин в мирных переговорах и процессах принятия решений; увеличивать инвестиции в здравоохранение, образование и экономическое расширение возможностей женщин в постконфликтный период; поддерживать инициативы по миростроительству, примирению и развитию местных сообществ, реализуемые под руководством женщин; а также укреплять роль женщин в новых сферах, включая цифровую трансформацию, STEM-образование (наука, технологии, инженерия и математика) и адаптацию к изменению климата.

В тот же день Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву выступил на заседании Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), посвящённом гуманитарным вопросам.

Он подчеркнул, что гуманитарная деятельность должна осуществляться на основе уважения Устава ООН и международного гуманитарного права, а также принципов уважения суверенитета и территориальной целостности государств, защиты гражданского населения и обеспечения безопасного гуманитарного доступа.

Нгуен Минь Ву отметил, что Вьетнам всегда готов вносить вклад в общие гуманитарные усилия международного сообщества. Несмотря на то что страна сама испытывает серьёзное воздействие стихийных бедствий и изменения климата, Вьетнам активно участвует в деятельности Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF), операциях ООН по поддержанию мира, сотрудничестве в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам управления рисками стихийных бедствий, направляет спасательные подразделения и оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от катастроф и кризисов.

В завершение он призвал международное сообщество превращать дух солидарности в конкретные действия, обеспечивая, чтобы гуманитарные принципы всегда оставались в центре всех усилий по реагированию на кризисы.

ИЖВ/ВИА

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