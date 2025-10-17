НОВОСТИ
Вьетнам подтверждает значимую роль Азиатско-Тихоокеанского региона в обеспечении мира и устойчивого развития
В форуме приняли участие более 100 делегатов, включая послов и представителей посольств стран-членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США, учёных из исследовательских центров США, Европы и Азии, бывших государственных деятелей, а также представителей американского и азиатско-тихоокеанского бизнеса.
В своём основном выступлении на открытии посол Нгуен Куок Зунг подчеркнул, что регион Азии – Тихого океана сталкивается с глубокими политическими и экономическими изменениями на глобальном уровне, включая такие пересекающиеся вызовы, как стратегическое соперничество, протекционизм, разрывы цепочек поставок, изменение климата и нетрадиционные угрозы безопасности. Вместе с тем именно этот регион остаётся одним из самых динамичных, на его долю приходится более 60% мирового ВВП, и он играет ключевую роль в стимулировании глобального роста, инноваций и экономической интеграции.
Посол отметил, что для преодоления «встречных ветров» нынешней эпохи экономикам необходимо усиливать диалог и сотрудничество, уважать международное право, а также быть в авангарде цифровой трансформации, инноваций, зелёного и инклюзивного развития. Он особо подчеркнул важную роль АТЭС и АСЕАН в укреплении многостороннего взаимодействия, поддержании мира, стабильности и устойчивого развития.
Посол сообщил, что в 2027 году Вьетнам в третий раз примет председательство в АТЭС под темой «Связь, формирование инклюзивных и устойчивых экономик». Форум состоится на острове Фукуок, провинция Анзянг. Принимая АТЭС-2027, Вьетнам обязуется тесно сотрудничать с США и другими странами-участницами для совместного решения общих проблем, продвижения диалога и укрепления многостороннего сотрудничества, направленного на достижение мира, процветания и устойчивого развития для всех.
После церемонии открытия форум продолжился четырьмя тематическими сессиями, на которых выступающие активно обсуждали вызовы, возможности и решения для региона Азии – Тихого океана.