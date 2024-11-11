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Вьетнам подтверждает активную и ответственную роль в АТЭС
По приглашению президента Перу Дины Эрсилии Болуарте Зегарра, предстоящее участие президента в Неделе экономического саммита АТЭС 2024 года подчеркивает твердую приверженность Вьетнама многостороннему подходу и активное участие в процессе сотрудничества в рамках АТЭС.
Активный и ответственный вклад Вьетнама в АТЭС
Вьетнам официально стал членом регионального экономического форума на 10-й министерской встрече АТЭС в Куала-Лумпуре (Малайзия) 15 ноября 1998 года. Это событие стало важным шагом во внешней политике Вьетнама, направленной на открытость, диверсификацию и многосторонность, а также на международную экономическую интеграцию.
По словам заместителя министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ханга, за 26 лет членства в АТЭС страна Юго-Восточной Азии оставила свой след в региональном сотрудничестве, постоянно получая признание за активный, ответственный и эффективный вклад в реализацию целей и концепций форума и продвижение его влияния.
Во-первых, Вьетнам дважды успешно председательствовал в АТЭС - в 2006 и 2017 годах, продемонстрировав свою способность руководить и содействовать сотрудничеству между членами, успешно участвовать в конференциях, укреплять экономическое сотрудничество и связи в рамках АТЭС и Азиатско-Тихоокеанского региона. Страна также играет важную роль в различных структурах организации, включая Секретариат, группу АСЕАН, а также многочисленные комитеты и рабочие группы. Недавно страны-участницы одобрили заявку Вьетнама на проведение АТЭС в 2027 году.
Во-вторых, Вьетнам внес практический вклад в поддержание импульса сотрудничества АТЭС в условиях глобальных экономических вызовов. Предложив и реализовав около 190 инициатив в важнейших секторах - от структурных реформ, развития человеческих ресурсов, расширения прав и возможностей женщин, развития сельских и городских районов до реагирования на климатические изменения, продовольственной безопасности и электронной торговли, Вьетнам обогатил соответствующую повестку дня форума, помогая ему стать более комплексным, адаптироваться к международным изменениям и учесть новые тенденции развития эпохи. Эти усилия способствуют подтверждению важной роли АТЭС в обеспечении экономического роста и взаимосвязанности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
В-третьих, Вьетнам инициировал и сформировал долгосрочное видение АТЭС. В частности, он возглавил работу по подготовке доклада под названием «Люди и процветание: Видение АТЭС на период до 2040 года», который заложил основу для региональных лидеров в принятии видения открытого, динамичного, жизнестойкого и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества к этому времени, направленного на общее процветание для всех людей и будущих поколений.
С принятием видения и сопутствующего плана действий форум завершил реализацию инициативы, изначально предложенной Вьетнамом и одобренной на 25-й встрече лидеров экономик АТЭС в ноябре 2017 года в центральном прибрежном городе Дананг.
С начала 2024 года Вьетнам активно участвует в сотрудничестве с организацией, выдвигая инициативы и проекты в таких ключевых областях, как структурная реформа, финансы, наука и технологии, инновации, развитие человеческих ресурсов, туризм, сельское хозяйство, борьба с изменением климата, а также устойчивый и инклюзивный рост.
В настоящее время Вьетнам возглавляет группу, которая отвечает за разработку программы структурных реформ АТЭС на 2026-2030 годы, а также руководит подготовкой Доклада об экономической политике АТЭС на 2025 год.
Выгоды Вьетнама от членства в АТЭС
По словам посла Вьетнама в Перу Буй Ван Нги, участие в АТЭС принесло стране стратегические, экономические, торговые и инвестиционные выгоды, способствуя ее всестороннему развитию. В частности, членство в АТЭС повысило глобальные позиции Вьетнама, который имеет равный голос с ведущими экономиками мира в формировании региональных правил экономики и торговли, а также углубило его связи с ключевыми двусторонними партнерами, обеспечив эффективность и практическую отдачу.
Членство Вьетнама в АТЭС также способствовало проведению внутренних экономических реформ и инноваций благодаря обязательствам по открытости торговли, инвестиций и упрощению процедур ведения бизнеса. Оно повысило навыки глобальной интеграции вьетнамских министерств, населенных пунктов и предприятий, а также открыло возможности для вьетнамского бизнеса, особенно для малых и средних предприятий.
По словам заместителя министра иностранных дел Нгуен Минь Ханга, участие президента государства Лыонг Кыонга в предстоящем саммите АТЭС 2024 года, который совпадает с 35-й годовщиной основания форума, подчеркивает приверженность Вьетнама решению региональных и глобальных проблем, продвижению международной экономической интеграции и созданию нового импульса для регионального роста.