Вьетнам подтвердил 1.039 новых случаев заражения COVID-19

Новые случаи заражения были зарегистрированы в 46 из 63 провинций и городов страны. В сообществе выявлено до 770 заражений.

Столица Ханой продолжала лидировать в стране по количеству новых ежедневных пациентов с COVID-19 - 230 человек.

За ним следуют северные провинции Йенбай и Футхо с 80 и 56 случаями соответственно.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано в общей сложности 10.723.673 пациента, что занимает 12-е место из 227 стран и территорий мира.

В общей сложности 9.146 пациентов были объявлены выздоровевшими от болезни, из них 9.486.806 на данный момент полностью выздоровели.

3 июня не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с COVID-19.

На сегодняшний день было введено более 221,6 миллиона доз вакцин против COVID-19. Из них детям от 5 до 12 лет введено более 4,6 млн.