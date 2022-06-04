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Вьетнам подтвердил 1.039 новых случаев заражения COVID-19
Новые случаи заражения были зарегистрированы в 46 из 63 провинций и городов страны. В сообществе выявлено до 770 заражений.
Столица Ханой продолжала лидировать в стране по количеству новых ежедневных пациентов с COVID-19 - 230 человек.
За ним следуют северные провинции Йенбай и Футхо с 80 и 56 случаями соответственно.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано в общей сложности 10.723.673 пациента, что занимает 12-е место из 227 стран и территорий мира.
В общей сложности 9.146 пациентов были объявлены выздоровевшими от болезни, из них 9.486.806 на данный момент полностью выздоровели.
3 июня не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с COVID-19.
На сегодняшний день было введено более 221,6 миллиона доз вакцин против COVID-19. Из них детям от 5 до 12 лет введено более 4,6 млн.