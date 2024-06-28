Вьетнам подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи на заседании ООН

Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на встрече. Фото: ВИA

Мероприятие, посвященное важнейшему вопросу оказания помощи пострадавшим от конфликтов и изменения климата, проходило под девизом «Необходимо поставить человечество на первое место перед лицом конфликтов и изменения климата: усиление гуманитарной помощи и уважения международного гуманитарного права, а также содействие эффективности, инновациям и партнерству».



В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг выразил обеспокоенность в связи с тревожным ростом гуманитарных кризисов во всем мире, заявив, что миллионы людей испытывают трудности с доступом к основной помощи из-за логистических проблем.



Для решения этих проблем Вьетнам призывает придерживаться Устава ООН и международного права, включая международное гуманитарное право. Он призвал страны и стороны, вовлеченные в конфликты, соблюдать обязательства по международному праву и резолюциям ООН, касающиеся защиты гражданского населения и важнейших объектов инфраструктуры, а также содействовать беспрепятственной и безопасной доставке гуманитарной помощи.

По его словам, странам необходимо активизировать климатические действия для предотвращения связанных с климатом бедствий и гуманитарных последствий путем создания систем раннего предупреждения и повышения устойчивости местных сообществ, выступая за укрепление партнерства между странами, соответствующими механизмами ООН и международными гуманитарными организациями для обеспечения эффективной доставки помощи.

Данг Хоанг Жанг отметил участие Вьетнама в международных усилиях по оказанию гуманитарной помощи, включая ситуацию в Газе, Украине и Мьянме, и подтвердил, что страна будет продолжать оказывать поддержку людям, сталкивающимся с гуманитарными кризисами по всему миру.



Участники встречи подчеркнули жизненно важную роль международного права, особенно гуманитарного, в защите гражданского населения во время конфликтов. Участники также признали необходимость увеличения финансирования гуманитарной деятельности, эффективных мер по борьбе с изменением климата и более скоординированных действий агентств ООН для более эффективного оказания помощи.



