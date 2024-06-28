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Вьетнам подтвердил необходимость оказания гуманитарной помощи на заседании ООН

Постоянный представитель Вьетнама при ООН посол Данг Хоанг Жанг подтвердил приверженность Вьетнама международным гуманитарным усилиям, выступая на заседании по гуманитарным вопросам Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), которое проходит в Нью-Йорке с 25 по 27 июня.
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на встрече. Фото: ВИA  

Мероприятие, посвященное важнейшему вопросу оказания помощи пострадавшим от конфликтов и изменения климата, проходило под девизом «Необходимо поставить человечество на первое место перед лицом конфликтов и изменения климата: усиление гуманитарной помощи и уважения международного гуманитарного права, а также содействие эффективности, инновациям и партнерству».

В своем выступлении посол Данг Хоанг Жанг выразил обеспокоенность в связи с тревожным ростом гуманитарных кризисов во всем мире, заявив, что миллионы людей испытывают трудности с доступом к основной помощи из-за логистических проблем.

Для решения этих проблем Вьетнам призывает придерживаться Устава ООН и международного права, включая международное гуманитарное право. Он призвал страны и стороны, вовлеченные в конфликты, соблюдать обязательства по международному праву и резолюциям ООН, касающиеся защиты гражданского населения и важнейших объектов инфраструктуры, а также содействовать беспрепятственной и безопасной доставке гуманитарной помощи.

По его словам, странам необходимо активизировать климатические действия для предотвращения связанных с климатом бедствий и гуманитарных последствий путем создания систем раннего предупреждения и повышения устойчивости местных сообществ, выступая за укрепление партнерства между странами, соответствующими механизмами ООН и международными гуманитарными организациями для обеспечения эффективной доставки помощи.

Данг Хоанг Жанг отметил участие Вьетнама в международных усилиях по оказанию гуманитарной помощи, включая ситуацию в Газе, Украине и Мьянме, и подтвердил, что страна будет продолжать оказывать поддержку людям, сталкивающимся с гуманитарными кризисами по всему миру.

Участники встречи подчеркнули жизненно важную роль международного права, особенно гуманитарного, в защите гражданского населения во время конфликтов. Участники также признали необходимость увеличения финансирования гуманитарной деятельности, эффективных мер по борьбе с изменением климата и более скоординированных действий агентств ООН для более эффективного оказания помощи.


ИЖВ/ВИА

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