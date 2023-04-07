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Вьетнам поднялся на 1 позицию в мартовском мировом рейтинге ФИФА

Вьетнам поднялся на 1 позицию и занял 95-е место в мировом рейтинге ФИФА среди мужчин за март. Вьетнам поднялся на 1 позицию и занял 95-е место в мировом рейтинге ФИФА среди мужчин за март.

В Азии Вьетнам занял 16-е место, также поднявшись на 1 место по сравнению с предыдущим месяцем, и сохранил позицию №1 в Юго-Восточной Азии.

Тем временем Таиланд, занявший 2-е место в Юго-Восточной Азии, опустился на 3 позиции до 114-го места в мире.

В пятерке лидеров Азии остались Япония (20-е место в мире), Иран (24-е), Республика Корея (27-е), Австралия (29-е) и Саудовская Аравия (54-е).

Аргентина возглавила мартовский рейтинг, за ней следуют Франция и Бразилия.

Мартовский мировой рейтинг ФИФА среди мужчин особенно важен для команд, участвующих в Кубке Азии АФК 2023 года, поскольку их позиции в этом списке станут основой для того, чтобы Азиатская федерация футбола (АФК) определила их перед жеребьевкой турнира.

Заняв 16-е место в Азии, Вьетнам попадет в третью группу вместе с Бахрейном, Сирией, Палестиной, Кыргызстаном и Ливаном. Тем временем другие команды Юго-Восточной Азии, а именно Таиланд, Малайзия и Индонезия, попадут в четвертую группу вместе с Индией, Таджикистаном и Гонконгом.

В группу 1 входят принимающие Катар, Япония, Иран, Республика Корея, Австралия и Саудовская Аравия. В группе 2 участвуют Ирак, ОАЭ, Оман, Узбекистан, Китай и Иордания.

ВИА/ИЖВ

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