Вьетнам поднялся на одно место в индексе электронного правительства ООН

Согласно отчету, Вьетнам, набравший 0,7709 балла по индексу развития электронного правительства (EGDI), вошел в группу стран с очень высоким уровнем EGDI. Страна заняла пятое место среди 11 членов АСЕАН.



Тот факт, что Вьетнам и многие другие страны перешли из группы с высоким рейтингом в группу с очень высоким рейтингом, отражает их успехи в укреплении цифровой инфраструктуры, расширении подключения к Интернету и внедрении надежных систем цифрового управления, заявили в ООН, отметив, что значительные инвестиции Вьетнама в цифровые государственные услуги отражены в улучшении его позиции в EGDI.

То, что Вьетнам и многие другие страны перешли из группы с высоким показателем в группу с очень высоким показателем, отражает их успехи в укреплении цифровой инфраструктуры, расширении возможностей подключения к Интернету и внедрении надежных механизмов цифрового управления, заявили в ООН, отметив, что значительные инвестиции Вьетнама в цифровые государственные услуги отражены в его улучшенном положении в рейтинге EGDI.

ООН предложила странам, получившим очень высокие баллы по индексу телекоммуникационной инфраструктуры, ускорить цифровое развитие за счет улучшения онлайн-услуг и развития человеческого капитала.

В нынешнем выпуске исследования Дания, Эстония и Сингапур лидируют в рейтинге цифровых правительств 2024 года среди 193 государств-членов ООН, набрав наибольшее количество баллов по объему и качеству онлайн-услуг, состоянию телекоммуникационной инфраструктуры и человеческому потенциалу.

Второе место в высшем цифровом рейтинге заняли Республика Корея, Исландия, Саудовская Аравия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Австралия, Финляндия, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Япония, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Испания и Бахрейн. Региональными лидерами являются ЮАР (Африка), США (Северная и Южная Америка), Сингапур (Азия), Дания (Европа) и Австралия (Океания).