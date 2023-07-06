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Вьетнам поднялся в Глобальном индексе мира
Вьетнам входит в группу стран, которые улучшили свой рейтинг по индексу мира, увеличившись с 44 до 41. Исландия по-прежнему считается самой мирной страной в мире с 2008 года по настоящее время, за ней следуют Дания и Ирландия.
Семь из 10 самых миролюбивых стран мира расположены в Европе, две в Азии включают Сингапур и Японию, третья — Новая Зеландия. В этом году зафиксировано самое большое количество европейских стран, входящих в десятку самых миролюбивых стран.
По регионам Европа является самым мирным местом в мире. Однако из-за напряженности в отношениях с Россией регион стал менее мирным, чем 15 лет назад.
Отчет показывает, что мир кажется немного менее безопасным, чем в прошлом году. Эта ситуация возникла в 2022 году из-за воздействия пандемии Covid-19. В отчете подчеркнуто, что, хотя некоторые страны меньше тратят на свои вооруженные силы, многие из них вовлечены во внешние конфликты.
Число людей, погибших в результате конфликтов по всему миру за последний год, является самым высоким в этом столетии. 56% стран мира вовлечены во внешние конфликты, что свидетельствует о степени интернационализации конфликта.
Политическая нестабильность уменьшилась в 59 странах за последний год и улучшилась в 22. Российско-украинский конфликт влияет на глобальную стабильность, но авторы рейтинга оценили, что число 83.000 человек, погибших в Украине было меньше, чем число погибших в результате конфликта в Эфиопии (100.000 человек).
США занимают 131 место в отчете GPI. Исследования показывают, что уровень убийств в США в шесть раз выше, чем число убитых людей из-за насилия с применением огнестрельного оружия и политической напряженности в Западной Европе.
Наименее миролюбивые страны мира остаются неизменными уже много лет. Афганистан восьмой год подряд является наименее мирной страной, за ней следуют Йемен, Сирия, Южный Судан и Демократическая Республика Конго.
Разрыв между самыми мирными и наименее мирными странами продолжает увеличиваться, показывая, как трудно изменить траекторию развития страны, даже региона.
GPI рассчитывает глобальный индекс мира по трем основным темам: степень защищенности и безопасности в обществе, степень внутренних и международных конфликтов и степень милитаризации. Индекс учитывает внутренние факторы, такие как насилие и преступность в стране, а также внешние факторы, такие как военные расходы и война.