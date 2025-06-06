Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнам подключился к российскому СПГ

Вьетнам начал импорт российского СПГ. Первая партия пришла для испытаний нового терминала. Во Вьетнаме испытывают острый дефицит электроэнергии из-за жары. 5 июня танкер СПГ Blue Dragon 1 разгрузился на новом терминале Каймеп во Вьетнаме. Судно доставило до 90 млн кубометров сжиженного газа из России. Танкер пришел с партией с дальневосточного проекта «Сахалин — 2».

Поставка стала первым импортом российского СПГ во Вьетнам. Источники Reuters сообщают, что груз прибыл для испытаний терминала, который стал вторым в стране. Его мощность составляет 3 млн тонн (4,1 млрд кубометров) в год.

После разгрузки Blue Dragon 1 снова взял курс на порт Пригородное, где расположен терминал «Сахалина-2». Туда газовоз прибудет 15 июня. Каким будет следующий рейс танкера, неизвестно.

Известно, что Вьетнам испытывает дефицит электроэнергии из-за жары. На этой неделе премьер-министр страны Фам Минь Тьинь распорядился, чтобы госкомпании обеспечили бесперебойное энергоснабжение домохозяйств и предприятий, поскольку жара резко повысила спрос на электроэнергию. 2 июня средняя температура в стране превысила 30 градусов по Цельсию и мощность спроса установила новый рекорд — 52 ГВт.

ИЖВ/ВИА

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