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Вьетнам подключился к российскому СПГ
Поставка стала первым импортом российского СПГ во Вьетнам. Источники Reuters сообщают, что груз прибыл для испытаний терминала, который стал вторым в стране. Его мощность составляет 3 млн тонн (4,1 млрд кубометров) в год.
После разгрузки Blue Dragon 1 снова взял курс на порт Пригородное, где расположен терминал «Сахалина-2». Туда газовоз прибудет 15 июня. Каким будет следующий рейс танкера, неизвестно.
Известно, что Вьетнам испытывает дефицит электроэнергии из-за жары. На этой неделе премьер-министр страны Фам Минь Тьинь распорядился, чтобы госкомпании обеспечили бесперебойное энергоснабжение домохозяйств и предприятий, поскольку жара резко повысила спрос на электроэнергию. 2 июня средняя температура в стране превысила 30 градусов по Цельсию и мощность спроса установила новый рекорд — 52 ГВт.