Вьетнам поделился опытом балансировки целей здравоохранения и экономики на встрече АТЭС

12-я встреча высокого уровня АТЭС по вопросам здравоохранения и экономики, состоявшаяся в Бангкоке (Таиланд) 25–26 августа. Фото: ВИА

Заместитель министра здравоохранения До Суан Туен поделился опытом Вьетнама в реализации двойной цели по сдерживанию пандемии COVID-19 и поддержанию экономического роста на совещании Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшейся в Бангкоке 25–26 августа.

12-е Совещание высокого уровня АТЭС по вопросам здравоохранения и экономики (HLM12) состоялось на фоне пандемии COVID-19, которая разразилась в начале 2020 года и до сих пор не закончилась, оказала существенное влияние на здоровье людей и экономику в регионе и мире.

Мероприятие сосредоточилось на трех основных вопросах: «Открытость для партнерства», «Связь с миром» и «Баланс между здоровьем и экономикой».

На круглом столе, посвященном глобальной безопасности в области здравоохранения, заместитель министра Туен рассказал об опыте Вьетнама в профилактике и борьбе с COVID-19.

Он подчеркнул, что Вьетнам добился многих значительных достижений в различных областях, включая устойчивый экономический рост.

Благодаря применению радикальных и эффективных решений пандемия COVID-19 поставлена под контроль по всей стране, макроэкономика остается стабильной, обеспечены основные балансы, жизнь людей значительно улучшается, а производственная и бизнес-деятельность возвращается к допандемическому уровню, сказал он.

Чиновник сказал, что как только пандемия была зарегистрирована во Вьетнаме, министерство здравоохранения оперативно координировало свои действия с другими министерствами, секторами и населенными пунктами для сдерживания передачи коронавируса.

Страна активизировала вакцинную дипломатию, учредила Фонд вакцин против COVID-19, увеличила импорт и разработку вакцин, а также передачу технологий производства вакцин и запустила крупнейшую в истории кампанию вакцинации. Национальное собрание и правительство также приняли резолюции, гарантирующие здравоохранение и социальное обеспечение, которые требовали срочных решений для COVID-19 и инвестиций в социально-экономическое восстановление и развитие.

По словам Туена, Вьетнам также активно помогал другим странам, столкнувшимся с трудностями в реагировании на пандемию и восстановлении экономики.

В ходе дискуссии участники также поделились интегрированной политикой своих экономик в ответ на COVID-19. Они также внимательно изучили проект заявления председателя HLM12, которое будет представлено на встрече экономических лидеров АТЭС в ноябре этого года.



