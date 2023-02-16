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Вьетнам поддерживает спасательную работу в Турции и Сирии – Вьетнамские спасатели получили международное признание
В ближайшие дни, следуя указанию Министерства иностранных дел, два посольства будут продолжать внимательно следить за ситуацией, активно координировать свои действия с местными властями и вьетнамскими рабочими делегациями, чтобы оказывать максимальную поддержку двум странам в ликвидации последствий землетрясения.
* В беседе с корреспондентом ВИА посол Вьетнама в Турции До Шон Хай сказал, что страны высоко оценивают не только профессиональность, но и усилия вьетнамских спасателей.
Две вьетнамские спасательные команды были развернуты в Турции и добились результатов, которые Турция, а также международные спасательные команды признали и высоко оценили.
Это первый случай в истории, когда Вьетнам отправил спасательную команду так далеко за границей. В прошлом Вьетнам помогал соседним странам, находящимся на близком географическом расстоянии.
По словам посла До Шон Хай, в настоящее время 90 стран и территорий отправили спасательные команды в Турцию. Посол До Шон Хай надеется, что работа вьетнамских спасателей докажет Турции и международным друзьям, что спасательная возможность, профессиональность вьетнамских спасателей не уступают ни одной команде в мире.
Посол До Шон Хай сказал, что турецкий народ, а также международные спасательные команды признали первые работы и деятельность двух вьетнамских команд.
Им поручено поискать жертвы под завалами, и координировать с другими спасательными командами в спасении.
Между тем, работа по расчистке места происшествия в основном находится в ведении турецкой стороны, поэтому координация между спасательными командами Вьетнама и другими международными группами также принесет большой, очень хороший опыт для вьетнамских спасателей.