Вьетнам поддерживает содержательную реформу Совета Безопасности ООН

Советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН. Фото: ВИА

21 января на первом пленарном заседании межправительственного переговорного процесса (IGN) по реформе Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН), проходившем в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), Вьетнам заявил о поддержке содержательной реформы, направленной на повышение представительности, действенности и эффективности этого органа.



Заседание, сопредседателями которого выступили Послы и главы делегаций Кувейта и Нидерландов при ООН, прошло с участием большого числа государств-членов и открыло серию дискуссий текущего года по реформе СБ ООН — одному из ключевых, наиболее сложных и затяжных направлений преобразований крупнейшей в мире многосторонней организации.



В ходе заседания многие страны и группы государств подчеркнули необходимость реформирования СБ ООН с тем, чтобы он в большей степени отражал современные геополитические реалии, а также обменялись разнообразными мнениями относительно масштабов реформы, расширения категорий членства, методов работы, права вето, а также дорожной карты и формата переговоров.



Выступая на заседании, советник-посланник Нгуен Хоанг Нгуен — временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН — подтвердил твёрдую приверженность Вьетнама многосторонности и центральной роли ООН в поддержании международного мира и безопасности, подчеркнув при этом, что реформа СБ ООН является насущной необходимостью для повышения демократичности, представительности, прозрачности и эффективности этого органа. Вьетнам продолжает поддерживать расширение обеих категорий членов СБ ООН — постоянных и непостоянных — на основе обеспечения справедливой географической представленности, усиления голоса и участия развивающихся стран.



Что касается методов работы, Вьетнам подчеркнул необходимость повышения прозрачности, инклюзивности и эффективности деятельности СБ ООН, в том числе за счёт активизации содержательного обмена мнениями между этим органом и государствами-членами ООН, а также повышения качества взаимодействия между СБ ООН и Генеральной Ассамблеей. Постоянным членам следует ограниченно и взвешенно использовать право вето, в соответствии с целями и принципами Устава ООН.



Относительно процесса IGN Вьетнам выразил надежду, что дискуссии в 2026 году будут направлены на сокращение разногласий по модели комплексной реформы, что послужит основой для последующих содержательных переговоров. Вьетнам вновь подтвердил намерение продолжать участие в процессе IGN в конструктивном духе, с доброй волей и чувством ответственности, будучи готовым вносить активный вклад в общие усилия по продвижению реформы СБ ООН к конкретным результатам, отвечающим требованиям новой ситуации и законным интересам всех государств-членов ООН.