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Вьетнам поддерживает резолюцию ГА ООН о членстве Палестины в ООН

Вьетнам поддерживает резолюцию ГА ООН о членстве Палестины в ООН
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама в ООН выступает с речью на конференции. Фото: ВИA  
Вьетнам является одним из спонсоров исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) и поддерживает членство государства Палестина в ООН, подтвердил 13 мая посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при ООН.

Выступая на чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по ситуации на Ближнем Востоке и палестинскому вопросу в Нью-Йорке, Данг Хоанг Жанг заявил, что Вьетнам стоит плечом к плечу с Палестиной в осуществлении ее неотъемлемого права на самоопределение и поддерживает ее скорейшее принятие в качестве полноправного члена ООН.

Он выразил убеждение, что принятие Палестины - это самый полезный шаг для решения проблемы двух государств, создающий основу для равноправных переговоров между сторонами и являющийся важным шагом на пути к устойчивому миру на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что солидарность Вьетнама с Палестиной и его постоянная поддержка проистекают из долгосрочной общей борьбы за суверенитет, территориальную целостность, независимость и свободу, а также стремление к счастью народа.
Вьетнамский дипломат также выразил свою обеспокоенность риском перерастания конфликта в Газе в региональную войну, решительно осудил все формы насилия против гражданского населения и важнейших объектов гражданской инфраструктуры, а также выступил против любых нарушений суверенитета и территориальной целостности.

Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность, вести диалог, соблюдать нормы международного права, Устав и соответствующие резолюции ООН, немедленно и на постоянной основе прекратить огонь, безоговорочно освободить всех заложников и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов.

Данг Хоанг Жанг также подтвердил поддержку Вьетнамом двухгосударственного решения и неизменную поддержку центральной роли Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в выполнении обязанностей по оказанию гуманитарной помощи в регионе.

Экстренная специальная сессия ГА ООН была созвана после того, как 18 апреля в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) было наложено вето на проект резолюции о принятии Палестины.
В ходе этой сессии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, которая - с 10 сентября 2024 года - повышает права Палестины в ООН в качестве государства-наблюдателя, призывая СБ ООН положительно рассмотреть вопрос о ее полноправном членстве.

ВИА/ИЖВ

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