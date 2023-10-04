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Вьетнам поддерживает меры по борьбе с терроризмом, соответствующие международному законодательству
Ле Тхи Минь Тхоа, заместитель Постоянного представителя Вьетнама при ООН, сделала это заявление, выступая 2 октября в Нью-Йорке на дебатах по мерам ликвидации международного терроризма, проводимых шестым комитетом (Комитет по правовым вопросам) 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В своем выступлении она подтвердила последовательную позицию Вьетнама, решительно осуждающего все акты терроризма, независимо от их форм и мотивов.
Страна выступает против применения «двойных стандартов» в борьбе с терроризмом, добавила она.
Говоря о мерах по эффективному противодействию терроризму, дипломат подчеркнула важность устранения коренных причин терроризма, снижения экономического, социального и политического неравенства, повышения самостоятельности сообществ, развития международного сотрудничества на национальном, региональном и глобальном уровнях при участии заинтересованных сторон.
Что касается террористических актов в уезде Кы Куин в провинции Даклак в Центральном нагорье Вьетнама в июне 2023 г., то Ле Тхи Минь Тхоа поблагодарила партнеров за осуждение терактов. Она также воспользовалась случаем, чтобы обратиться к соответствующим странам и международным организациям с просьбой продолжать оказывать помощь и тесно сотрудничать с Вьетнамом в ходе расследования и осуждения преступников, которые все еще скрываются.
На встрече представители большинства стран разделили мнение о том, что терроризм остается серьезной угрозой международному миру и безопасности, а также стабильному и устойчивому развитию многих стран.
Они подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и продвижения усилий ООН в этом вопросе, а также то, что контртеррористические меры должны соответствовать принципу уважения национального суверенитета, не применять двойных стандартов и односторонних контртеррористических санкций.
Шестой комитет, один из шести основных комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, собирает представителей всех 193 государств-членов ООН и рассматривает правовые вопросы. На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН комитету предстоит обсудить 27 пунктов, в том числе вопрос о мерах по ликвидации международного терроризма.