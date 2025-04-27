НОВОСТИ
Вьетнам поддерживает Кубу в обеспечении продовольственной безопасности
На рабочей сессии с участием экспертов из обеих стран, в которой приняли участие заместитель премьер-министра Хорхе Луис Тапиа Фонсека и министр сельского хозяйства Идаэль Перес Брито, премьер-министр Марреро Крус обратил пристальное внимание на используемые сорта риса, задействованные человеческие ресурсы и потенциал для тиражирования модели в национальном масштабе.
По его словам, результаты сравнялись с производительностью во Вьетнаме, и это действительно обнадеживает Кубу.
В ходе заседания также состоялось откровенное обсуждение проблем, стоящих перед проектом, таких как нехватка сельскохозяйственной авиации, старение техники и влияние продолжающегося на Кубе энергетического кризиса на операции по переработке риса. Это стратегический проект, и он будет продолжать получать всестороннюю поддержку, подтвердил он, попросив соответствующие министерства координировать усилия по преодолению этих препятствий.
На отдельной встрече с представителями местных властей премьер-министр подчеркнул необходимость повышения экономической эффективности в Лос-Паласиосе, отметив, что в настоящее время район работает с дефицитом бюджета. Он подчеркнул важность распространения успешных моделей, применения научно-технических достижений и согласования планов развития с реальным потенциалом региона.
Проект сотрудничества между Кубой и Вьетнамом по выращиванию риса становится одной из самых заметных инициатив в рамках усилий Кубы по обеспечению продовольственной безопасности. Его первоначальный успех не только сулит экономические перспективы, но и служит ярким свидетельством особой дружбы между Вьетнамом и Кубой, поскольку обе страны совместно работают над обеспечением продовольственной безопасности в условиях сохраняющихся проблем.