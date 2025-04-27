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Вьетнам поддерживает Кубу в обеспечении продовольственной безопасности

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Круз высоко оценил помощь Вьетнама в выращивании риса и выразил благодарность за техническую поддержку, которая помогает стране Карибского бассейна перейти на самообеспечение этим продуктом питания. Во время инспекционной поездки по самой западной провинции Пинар-дель-Рио 25 апреля премьер-министр посетил совместный с Вьетнамом проект по выращиванию риса и ознакомился с ходом реализации крупномасштабной пилотной модели, реализуемой в районе Лос-Паласиос. Проект уже достиг значительных результатов: урожайность первого урожая превысила 6 тонн с гектара. На данный момент рисом засеяно 870 гектаров, еще 165 гектаров находятся в стадии подготовки.

На рабочей сессии с участием экспертов из обеих стран, в которой приняли участие заместитель премьер-министра Хорхе Луис Тапиа Фонсека и министр сельского хозяйства Идаэль Перес Брито, премьер-министр Марреро Крус обратил пристальное внимание на используемые сорта риса, задействованные человеческие ресурсы и потенциал для тиражирования модели в национальном масштабе.

По его словам, результаты сравнялись с производительностью во Вьетнаме, и это действительно обнадеживает Кубу.

В ходе заседания также состоялось откровенное обсуждение проблем, стоящих перед проектом, таких как нехватка сельскохозяйственной авиации, старение техники и влияние продолжающегося на Кубе энергетического кризиса на операции по переработке риса. Это стратегический проект, и он будет продолжать получать всестороннюю поддержку, подтвердил он, попросив соответствующие министерства координировать усилия по преодолению этих препятствий.

На отдельной встрече с представителями местных властей премьер-министр подчеркнул необходимость повышения экономической эффективности в Лос-Паласиосе, отметив, что в настоящее время район работает с дефицитом бюджета. Он подчеркнул важность распространения успешных моделей, применения научно-технических достижений и согласования планов развития с реальным потенциалом региона.

Проект сотрудничества между Кубой и Вьетнамом по выращиванию риса становится одной из самых заметных инициатив в рамках усилий Кубы по обеспечению продовольственной безопасности. Его первоначальный успех не только сулит экономические перспективы, но и служит ярким свидетельством особой дружбы между Вьетнамом и Кубой, поскольку обе страны совместно работают над обеспечением продовольственной безопасности в условиях сохраняющихся проблем.

ИЖВ/ВИА

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