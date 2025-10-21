НОВОСТИ
Вьетнам поддерживает инициативу ВМО по системе заблоговременных предупреждений для всех
Страна призывает всех партнёров - правительства, агентства развития и частный сектор - мобилизовать ресурсы и политическую волю, необходимые для того, чтобы каждый человек на Земле был защищён системой заблоговременных предупреждений.
Он высоко оценил усилия ВМО и ООН, направленные на то, чтобы сделать систему заблоговременных предупреждений глобальным общественным благом, которое спасает жизни и способствует устойчивому развитию.
«Климатический кризис, сопровождающийся всё более частыми и разрушительными экстремальными погодными явлениями, представляет собой один из величайших вызовов нашего времени, угрожая достижениям, накопленным за десятилетия развития, и требуя коллективных и научно обоснованных действий», подчеркнул посол.
По словам посла, ВМО играет незаменимую роль как ведущий в мире орган в области метеорологии, гидрологии и климатических наук, помогая странам укреплять устойчивость и защищать жизни людей.
Для Вьетнама последствия изменения климата, это не отдалённая угроза, а повседневная реальность, подчеркнул дипломат.
Будучи тропической муссонной страной с протяжённым морским побережьем, Вьетнам входит в число наиболее уязвимых к климатическим рискам государств мира. Только в этом году сильные шторма и тайфуны уже привели к трагическим человеческим жертвам и серьёзным потерям средств к существованию.
Эти испытания, добавил он, лишь укрепляют решимость Вьетнама действовать и углублять сотрудничество с ВМО и её партнёрами.
Посол подчеркнул, что сокращение разрыва в системе заблаговременных предупреждений к 2027 году является одновременно нравственным долгом и экономической необходимостью.
Внеочередная сессия Всемирного метеорологического конгресса посвящена продвижению инициативы “Заблаговресенные предупреждения для всех” (EW4All) и обсуждению других ключевых стратегических направлений, включая глобальную систему мониторинга парниковых газов (G3W) и использование искусственного интеллекта (ИИ) в метеорологических прогнозах.
Сессия этого года имеет особое символическое значение, поскольку она совпадает с 75-летием Всемирной метеорологической организации (ВМО).
За прошедшие семь с половиной десятилетий организация сыграла ключевую роль в развитии международного сотрудничества в области метеорологии, климата и гидрологии.
Памятные мероприятия, включая торжественный приём и демонстрацию беспилотников, призваны отдать дань вкладу мирового метеорологического сообщества и подтвердить приверженность ВМО делу защиты общества от климатических угроз.
Благодаря широкому участию стран-членов и партнёрских организаций, нынешний конгресс, как ожидается, определит долгосрочные направления развития глобальной метеорологической системы и мер по реагированию на изменение климата.