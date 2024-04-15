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Вьетнам поддерживает гуманитарную помощь ООН для палестинцев
Вьетнам осуждает акты насилия против гражданского населения и поддерживает международные усилия по скорейшему достижению устойчивого и долгосрочного прекращения огня, а также созданию благоприятных условий для гуманитарной деятельности в зонах конфликта, подчеркнул он.
Вьетнамский дипломат также высоко оценил роль БАПОР и ООН в целом в продвижении и усилиях по оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу.
Гуннарсдоттир, в свою очередь, поблагодарила правительство Вьетнама за его вклад в размере 500 000 долларов США в срочную поддержку палестинцев через БАПОР, подчеркнув, что эта ценная помощь помогла агентству осуществить свою деятельность по оказанию помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение последнего времени.
Она рассказала о тяжелом гуманитарном кризисе, а также о проблемах, с которыми ее агентство столкнулось в Газе в условиях эскалации конфликта и нехватки финансовых средств после того, как несколько стран решили приостановить свои взносы в агентство.
Она выразила надежду, что правительство Вьетнама продолжит поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи и добиваться прекращения огня в Газе.