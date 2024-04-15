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Вьетнам поддерживает гуманитарную помощь ООН для палестинцев

Вьетнам продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в продвижении и усилиях по оказанию гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению, заявил посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН).
  Посол Данг Хоанг Жанг, постоянный представитель Вьетнама в ООН (справа) и директор представительства БАПОР в Нью-Йорке Грета Гуннарсдоттир. Фото: ВИA  
Устраивая 12 апреля прием для Греты Гуннарсдоттир, директора представительства БАПОР в Нью-Йорке, посол Данг Хоанг Жанг подтвердил солидарность Вьетнама с палестинским народом и выразил свою обеспокоенность затянувшимся конфликтом и гуманитарным кризисом в Газе.

Вьетнам осуждает акты насилия против гражданского населения и поддерживает международные усилия по скорейшему достижению устойчивого и долгосрочного прекращения огня, а также созданию благоприятных условий для гуманитарной деятельности в зонах конфликта, подчеркнул он.

Вьетнамский дипломат также высоко оценил роль БАПОР и ООН в целом в продвижении и усилиях по оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу.

Гуннарсдоттир, в свою очередь, поблагодарила правительство Вьетнама за его вклад в размере 500 000 долларов США в срочную поддержку палестинцев через БАПОР, подчеркнув, что эта ценная помощь помогла агентству осуществить свою деятельность по оказанию помощи в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в течение последнего времени.

Она рассказала о тяжелом гуманитарном кризисе, а также о проблемах, с которыми ее агентство столкнулось в Газе в условиях эскалации конфликта и нехватки финансовых средств после того, как несколько стран решили приостановить свои взносы в агентство.

Она выразила надежду, что правительство Вьетнама продолжит поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи и добиваться прекращения огня в Газе.

ВИА/ИЖВ

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