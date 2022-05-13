Вьетнам поддерживает гуманитарную деятельность для оказания помощи людям, пострадавшим от боевых действий на Украине

Заместитель официального представителя МИД Доан Кхак Вьет (Фото: ВИА)

Во второй половине дня 12 мая на очередной пресс-конференции Министерство иностранных дел (МИД) Вьетнама, отвечая на просьбу корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) предоставить подробную информацию о гуманитарной помощи, оказанной Вьетнамом Украине в размере 500.000 долл. США, заместитель официального представителя МИД Доан Кхак Вьет отметил, что Вьетнам разделяет глубокую озабоченность международного сообщества о гуманитарной ситуации в связи с недавним развитием конфликта на Украине и он считает, что необходимо немедленно прекратить применение силы, обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, сохранить критически важную инфраструктуру, уважать и обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права, создать благоприятные условия для гуманитарного доступа и эвакуации иностранцев с Украины, в том числе вьетнамцев.

«Вьетнам поддерживает гуманитарную деятельность других стран, ООН и международных партнеров для оказания помощи людям, пострадавшим от боевых действий на Украине. В этом духе, откликнувшийся на призыв Организации Объединенных Наций, Вьетнам решил выделить 500.000 долл. США, из которых 100.000 долл. США пойдут в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF), 100.000 долл. США будут отправлены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 100.000 долл. США Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и 200.000 долл. США отправлены через Красный Крест Вьетнама Красному Кресту Украины, таким образом внося вклад в развертывание деятельности по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от военного конфликта на Украине», - заявил заместитель официального представителя МИД Доан Кхак Вьет.



