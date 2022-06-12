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Вьетнам поддерживает все усилия по денуклеаризации Корейского полуострова мирными средствами
Выступая на заседании, Посол Данг Хоанг Жанг, глава постоянной миссии Вьетнама при ООН, подчеркнул, что Вьетнам последовательно поддерживает все усилия по денуклеаризации и борьбе с распространением ядерного оружия, а также по денуклеаризации Корейского полуострова мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Устав ООН.
Посол Данг Хоанг Жанг призвал соответствующие стороны проявлять сдержанность и прилагать усилия по продвижению диалога во имя мира, стабильности и развития в регионе. Представитель вьетнамской миссии подтвердил, что Вьетнам готов активно способствовать усилиям по проведению диалогов и переговоров между сторонами по этому вопросу, призывая международное сообщество продолжать оказывать гуманитарную помощь КНДР в контексте того, что эта страна сталкивается с трудностями из-за стихийных бедствий, эпидемии и других гуманитарных проблем.