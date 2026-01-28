Вьетнам поддерживает все инициативы ООН по урегулированию конфликтов и созиданию мира

Советник Нгуен Хоанг Нгуен, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН, выступает на дискуссионном заседании. Фото: ВИА



26 января Совет Безопасности Организация Объединённых Наций (СБ ООН) провёл открытую высокоуровневую дискуссию на тему «Подтверждение верховенства международного права: путь к укреплению мира, справедливости и многосторонности» под председательством Сомали — страны, председательствующей в Совете Безопасности в январе 2026 года.

В заседании и выступлениях приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, а также представители почти 100 государств — членов ООН.

По сообщению корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Нью-Йорке, выступая на заседании, советник Нгуен Хоанг Нгуен, временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН, разделил обеспокоенность руководства ООН и многих стран беспрецедентными вызовами многосторонности и международному праву, прежде всего геополитической напряжённостью, вооружёнными конфликтами в ряде регионов, нарушениями и избирательным применением международного права, использованием или угрозами применения силы в международных отношениях… Эти вызовы подрывают доверие к многосторонним механизмам и дестабилизируют современный правопорядок, основанный на Уставе ООН, который международное сообщество совместно формировало.

В этом контексте временный поверенный в делах Постоянного представительства Вьетнама при ООН подтвердил, что уважение и соблюдение международного права, прежде всего Устава ООН, является ключевым условием обеспечения международного мира и безопасности; все государства, независимо от их размеров, должны в полном объёме выполнять обязательства по договорам, участниками которых они являются, разрешать споры мирными средствами, не применять и не угрожать применением силы, уважать дипломатические и правовые процессы.

Советник Нгуен Хоанг Нгуен вновь подтвердил твёрдую приверженность Вьетнама многосторонности, международному правопорядку и центральной роли ООН в решении глобальных проблем, одновременно подчеркнув, что Вьетнам поддерживает все усилия и инициативы по урегулированию конфликтов и созиданию мира на основе обеспечения верховенства права и в соответствии с Уставом ООН.

Представитель Вьетнама отметил, что укрепление верховенства права на всех уровнях также требует от ключевых органов системы ООН, включая Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею, международные суды, а также политические миссии и миссии по поддержанию мира, полного выполнения возложенных функций и задач, тесной координации и взаимодействия между собой, а также с соответствующими региональными организациями и странами для обеспечения практической реализуемости и инклюзивности усилий по продвижению мира и безопасности.

Как ответственное государство-член, Вьетнам всегда готов вместе с государствами — членами ООН и соответствующими партнёрами объединять усилия ради построения справедливого, стабильного и процветающего мира для всех стран и всех народов.