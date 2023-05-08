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Вьетнам победил Мьянму в женском футболе на Играх ЮВА
Три гола Вьетнама забили Хынь Нху на 10-й минуте, Тхань Нха на 76-й минуте и Тхуй Транг на 89-й минуте, а Мо Мо Тун забил единственный гол Мьянмы на 41-й минуте.
Три гола за сборную Вьетнама забили Хуйнь Ньы на 10-й минуте, Тхань Ня на 76-й минуте и Тхуи Чанг на 89-й минуте, в то время как Мо Мо Тун забила единственный гол за сборную Мьянмы на 41-й минуте.
Вьетнам находится в группе А с Филиппинами, Мьянмой и Малайзией, а следующий матч против Филиппин запланирован на 9 мая. Группа В состоит из принимающих Камбоджи, Таиланда, Сингапура и Лаоса.
Также в этот день вьетнамские мужские волейболисты обыграли своих соперников из Малайзии со счетом 3:0 и вышли в полуфинал.
Говорят, что задача Вьетнама отстоять свою серебряную медаль на Играх в этом году будет довольно сложной, поскольку их следующим соперником в полуфинале будет действующий чемпион Индонезии.
В мужском баскетбольном турнире 3х3 сборная Вьетнама проиграла принимающей стране Камбодже в полуфинале и сразилась с Таиландом за бронзовую медаль в матче.