Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам планирует принять 8 миллионов иностранных посетителей в 2023 году

По данным Главного управления туризма Вьетнама, туристический сектор Вьетнама планирует привлекать около 8 миллионов иностранных посетителей из общего количества 110 миллионов туристов в следующем году.
  В 2023 году Вьетнам планирует принять 8 миллионов иностранных гостей. Фото: ВИА  
Страна рассчитывает заработать около 650 трлн донгов (27,5 млрд долларов США) от туризма.

Также в следующем году в этом секторе будет реализована Стратегия маркетинга туризма Вьетнама до 2030 года, проект «Применение технологий Индустрии 4.0 для развития интеллектуального туризма, превращение туризма в передовой сектор экономики» и проект по развитию местного туризма.

Администрация планирует организовать Национальную конференцию по туризму в первом квартале 2023 года, конференцию по обзору выполнения за 5 лет Постановления Политбюро № 10. 08-NQ/TW о превращении туризма в передовой сектор экономики, а также конференция по подготовке кадров для туризма.

Органы по туризму примут участие в международных мероприятиях, таких как Туристический форум АСЕАН ATF 2023 в Индонезии, туристическая ярмарка ITB в немецком Берлине и Всемирный туристический рынок в Лондоне. Они также запустят коммуникационные кампании на CNN и некоторых крупных международных медиа-каналах.

Главное статистическое управление 29 декабря сообщило, что в декабре 2022 года во Вьетнам прибыло 707.000 иностранных гостей, что на 18,5% больше, чем в прошлом месяце.

В этом году Вьетнам принял более 3,36 миллиона иностранных гостей, что в 23,3 раза больше, чем в прошлом году.

Количество иностранных туристов, прибывших во Вьетнам воздушным транспортом, составляет 89,5%, автомобильным транспортом – 10,4%, морским транспортом – 0,1%.

В 2022 году общий доход от туризма оценен в 495 трлн. донгов, что на 23% выше, чем планировалось, и на 66% выше, чем в 2019 году.

Некоторые населенные пункты имеют высокие доходы от туризма в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, в том числе Кантхо (в 10,3 раза выше), Биньдинь (9,3), Кханьхоа (8,2), Тхыатхиен-Хюэ (8), Дананг (6,7), Ханой (4,1), Хайфон (3,8) и Хошимин (1,9).

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top