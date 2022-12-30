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Вьетнам планирует принять 8 миллионов иностранных посетителей в 2023 году
Также в следующем году в этом секторе будет реализована Стратегия маркетинга туризма Вьетнама до 2030 года, проект «Применение технологий Индустрии 4.0 для развития интеллектуального туризма, превращение туризма в передовой сектор экономики» и проект по развитию местного туризма.
Администрация планирует организовать Национальную конференцию по туризму в первом квартале 2023 года, конференцию по обзору выполнения за 5 лет Постановления Политбюро № 10. 08-NQ/TW о превращении туризма в передовой сектор экономики, а также конференция по подготовке кадров для туризма.
Органы по туризму примут участие в международных мероприятиях, таких как Туристический форум АСЕАН ATF 2023 в Индонезии, туристическая ярмарка ITB в немецком Берлине и Всемирный туристический рынок в Лондоне. Они также запустят коммуникационные кампании на CNN и некоторых крупных международных медиа-каналах.
Главное статистическое управление 29 декабря сообщило, что в декабре 2022 года во Вьетнам прибыло 707.000 иностранных гостей, что на 18,5% больше, чем в прошлом месяце.
В этом году Вьетнам принял более 3,36 миллиона иностранных гостей, что в 23,3 раза больше, чем в прошлом году.
Количество иностранных туристов, прибывших во Вьетнам воздушным транспортом, составляет 89,5%, автомобильным транспортом – 10,4%, морским транспортом – 0,1%.
В 2022 году общий доход от туризма оценен в 495 трлн. донгов, что на 23% выше, чем планировалось, и на 66% выше, чем в 2019 году.
Некоторые населенные пункты имеют высокие доходы от туризма в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, в том числе Кантхо (в 10,3 раза выше), Биньдинь (9,3), Кханьхоа (8,2), Тхыатхиен-Хюэ (8), Дананг (6,7), Ханой (4,1), Хайфон (3,8) и Хошимин (1,9).