Золотой мост - привлекательное место в Дананге. Фото: Sun World Ba Na Hills

Последние статистические данные показывают, что за этот период сектор услуг вырос на 6,64% и обеспечил 49,76% валового внутреннего продукта (ВВП).



По неофициальным данным, около 15 населенных пунктов сообщили о доходах от туризма в размере более 10 триллионов донгов каждый, что на шесть больше, чем за тот же период прошлого года.



Хошимин занял первое место по доходам, оценив их в 92,6 трлн донгов, что на 14,6% больше, чем в прошлом году, и составляет 48,8% от плана на 2024 год. Этот рост был обусловлен усилиями города по организации туристических и культурных мероприятий для привлечения как отечественных, так и иностранных гостей.



За ним следует Ханой с 55,3 трлн донгов, что представляет собой рост на 22,8% по сравнению с прошлым годом.



При этом наиболее впечатляющие темпы роста были отмечены в центральных провинциях Биньдинь и Кханьхоа.

По данным Департамента туризма провинции Биньдинь, за этот период здесь было обслужено 5,6 млн туристов и заработано около 15 трлн донгов, что на 106% и 96,9% больше, чем в прошлом году, соответственно.



В январе-июне в Кханьхоа на ночь остановились почти 5,2 млн туристов, что на 88% больше, чем за тот же период прошлого года. Из общего числа почти 2,4 миллиона - иностранцы, что в 3,2 раза больше. Общий доход от туризма составил более 26 триллионов донгов, увеличившись на 97%.



В этом году Вьетнам планирует принять 17-18 миллионов иностранных туристов и 110 миллионов внутренних, а также получить от туризма около 840 триллионов донгов.



Эти цели вполне достижимы, поскольку пиковый сезон международного туризма во Вьетнаме с октября по апрель станет для сектора возможностью ускорить свой рост и совершить прорыв.



Различные провинции и города представили свои новые и впечатляющие продукты, такие как круизный туризм в северной провинции Куангнинь и центральном городе Дананг, а также ночные туры в Ханое.



Что касается тенденции путешествовать на автомобиле, то создание конгломератом Vingroup акционерного общества по торговле и услугам FGF - For Green Future, специализирующегося на торговле и аренде электромобилей, как ожидается, будет способствовать развитию внутреннего туризма, особенно в таких населенных пунктах, как Ханой, Дананг, Хошимин и Тхыатхиен-Хюэ.



