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Вьетнам планирует получить 1,5 миллиарда долларов от экспорта животноводческой продукции
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в первом полугодии экспорт достиг 240 миллионов долларов США, увеличившись на 3,8 % в годовом исчислении. Лидируют переработанные мясные продукты, а за ними следуют свежая, охлажденная и замороженная свинина.
Вьетнамское переработанное куриное мясо уже завоевало рынки Японии, Гонконга (Китай), пяти стран Евразийского экономического союза и Монголии.
Страна добилась значительных успехов, в том числе получила лицензии на экспорт молочной продукции и продукции из ласточкиных гнезд в Китай. Сейчас Департамент здоровья животных (DAH) активно добивается расширения доступа на рынки для этих и других продуктов животноводства и ведет переговоры с Республикой Корея, Сингапуром, ЕС, Великобританией и странами Ближнего Востока.
Директор DAH Нгуен Ван Лонг сообщил о ведущихся переговорах с Министерством безопасности пищевых продуктов и медикаментов Республики Корея по завершению разработки условий безопасности продуктов птицеводства.
Крупные игроки отрасли, такие как Masan, C.P. Vietnam, Koyu & Unitek, Japfa, De Heus и GreenFeed, также вкладывают значительные средства в создание зон, свободных от болезней, и современных перерабатывающих мощностей.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен заявил, что сельскохозяйственный сектор нацелен на комплексное, эффективное и устойчивое развитие животноводства, адаптирующееся к изменению климата путем индустриализации и модернизации. Этот подход направлен на интеграцию цепочек создания стоимости, принципов циркулярной экономики для повышения добавленной стоимости и обеспечения биобезопасности, контроля заболеваний и безопасности продуктов питания.
Диверсификация экспортных рынков и освоение новых возможностей, таких как рынок халяль, имеет решающее значение для увеличения общего объема экспорта и, в частности, экспорта животноводческой продукции, добавил Фунг Дык Тьен.