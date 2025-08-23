НОВОСТИ
Вьетнам планирует получить 1 миллиард долларов США дохода от гольф-туризма
Вьетнам, известный как “рай для гольфа в Азии”, отличается разнообразием ландшафтов, протяженной береговой линией и тропическим климатом, идеально подходящим для игры в гольф. Здесь более 80 полей на 18 лунок - от приморских до горных. Такие известные достопримечательности, как трам-стрип Блаффс Гранд Хо, Лагуна Ланг Ко, Хойана Шорс и гольф-клуб Ba Na Hills, ежегодно привлекают миллионы игроков в гольф, повышая репутацию Вьетнама во всем мире.
Гольф-туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов, причем посетители тратят в шесть раз больше, чем среднестатистические туристы.
Помимо доходов, он укрепляет имидж Вьетнама как престижного и экологически устойчивого туристического направления. Страна восемь лет подряд (2017–2024 гг.) получала звание «Лучшее гольф-направление Азии» и дважды - «Лучшее гольф-направление мира». Ханой был назван «Лучшим гольф-городом мира» в 2023 и 2024 годах.
Нгуен Чунг Кхань, директор Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT), заявил, что эти награды подчеркивают способность Вьетнама принимать турниры мирового уровня и удовлетворять потребности взыскательных путешественников. По его словам, гольф-туризм в настоящее время является основой экосистемы премиум-класса, включающей поля для гольфа, отели, курорты, рестораны и услуги, с ключевыми рынками в Республике Корея, Японии, США, Европе и на Ближнем Востоке.
В июле Министерство культуры, спорта и туризма назначило легенду гольфа Грега Нормана послом туризма Вьетнама на период 2025–2030 годов. Заместитель министра Хо Ан Фонг заявил, что влияние Нормана укрепит имидж Вьетнама на мировом уровне. Он добавил, что Норман примет участие в крупных международных рекламных кампаниях, направленных на привлечение высококлассных туристов.
Диверсификация гольф-туризма
Местные инициативы способствуют расширению гольф-туризма. Ханой, расположенный в 60 км от более чем 10 международных полей для гольфа, сочетает гольф с роскошными курортами, гастрономией и культурными турами, такими как «гольф, прогулки по Старому кварталу, уличная еда и спа».
Центральные высокогорья и прибрежные районы также развиваются. Провинция Жалай продвигает туризм «от моря до высокогорья», принимая Национальный чемпионат Вьетнама по гольфу 2025 года – VinFast Cup на поле FLC Golf Links Quy Nhon. Недавно корейские инвесторы предложили два проекта гольф-курортов площадью 550 гектаров и инвестициями в размере 60 миллионов долларов США.
В провинции Дак Лак власти рассматривают проект строительства поля для гольфа и вилл на озере Эа Као (110 гектаров) с целью объединения высококлассного досуга с городским развитием.
Однако заместитель директора VNAT Ха Ван Шыу отметил, что гольф-туризм по-прежнему не интегрирован с культурой, основными туристическими маршрутами, MICE и пакетами длительного пребывания.
Эксперты подчеркнули важность укрепления связей между операторами гольф-клубов и туристическими агентствами для создания профессиональной экосистемы. Создание альянсов между гольф-предприятиями может помочь в создании местных брендов, развитии интегрированных услуг и проведении большего количества международных турниров. Кроме того, предложение специализированных пакетов, таких как гольф и спа, или гольф, культура и посещение ремесленных деревень, расширит привлекательность гольф-туризма.
Национальная стратегия Вьетнама в области туризма до 2030 года определяет гольф-туризм как приоритет для повышения конкурентоспособности. Благодаря природным преимуществам, развивающейся инфраструктуре и межотраслевому сотрудничеству Вьетнам готов к прорыву. Однако долгосрочный успех зависит от диверсифицированных продуктов и первоклассных впечатлений, которые обеспечат Вьетнаму место на глобальной карте гольфа.