Вьетнам планирует направить 123 млрд долларов США на расширение сети скоростных автомагистралей

Участок скоростной автомагистрали Вунганг - Бунг, проходящий вдоль побережья и входящий в состав магистрали Север—Юг. Фото: ВИА.

Согласно долгосрочному инфраструктурному плану, одобренному на этой неделе Министерством строительства, Вьетнам намерен направить более 3,2 квадриллиона донгов (123 млрд долларов США) на расширение сети скоростных автомагистралей почти до 9 000 км к 2050 году.

В документе изложены планы дорожного строительства на ближайшие три десятилетия, поскольку стране необходимо идти в ногу с ростом транспортных потоков, ускоряющейся урбанизацией и увеличением спроса на грузоперевозки.

Ожидается, что к середине века система скоростных дорог будет включать 43 маршрута общей протяжённостью около 8 920 км.

В основе сети будет лежать северо–южный магистральный коридор, который пройдёт по двум параллельным направлениям: восточная прибрежная скоростная автомагистраль протяжённостью около 2 065 км и западный внутриконтинентальный маршрут длиной примерно 1 205 км.

В региональном разрезе на севере Вьетнама планируется 14 скоростных маршрутов общей протяжённостью около 2 242 км.

На Центральный регион и Центральное нагорье придутся 11 маршрутов, или примерно 1 353 км, тогда как на юге будет сопоставимое количество трасс общей протяжённостью около 1 342 км.

Крупные города ожидает масштабное расширение кольцевых дорог. Ханой планирует к 2050 году эксплуатировать три кольцевые трассы совокупной длиной около 417 км. В городе Хошимине будет две кольцевые дороги общей протяжённостью почти 299 км.

План предусматривает развитие не только сети скоростных автомагистралей. Ожидается, что к 2050 году система национальных автодорог будет включать 172 маршрута общей протяжённостью более 28 600 км. Главными северо–южными магистралями станут Национальная дорога № 1 протяжённостью около 2 218 км и дорога Хо Ши Мина длиной примерно 1 894 км.

На севере базовую сеть составят 21 ключевая магистральная трасса общей протяжённостью около 6 530 км при поддержке 34 второстепенных соединительных дорог.

В Центральном регионе и Центральном нагорье будет 24 магистральных маршрута и 47 второстепенных, тогда как на юге планируется эксплуатация 17 магистральных автодорог и 27 соединительных маршрутов.

Министерство строительства оценивает, что для реализации дорожной программы потребуется более 200 000 га земель. Финансирование предполагается обеспечить за счёт сочетания бюджетных средств, государственных облигаций, официальной помощи в целях развития (ODA), частных инвестиций и ряда других источников.

Согласно плану, скоростные автомагистрали будут расширяться и модернизироваться в соответствии с долгосрочными проектными стандартами, тогда как решения о повышении категории национальных автодорог и строительстве объездных трасс будут приниматься в каждом конкретном случае, с учётом прогнозов транспортных потоков и доступного финансирования.

В последние годы Вьетнам уже ускорил темпы строительства. К концу 2025 года в стране эксплуатировалось 3 803 км скоростных автомагистралей, включая основные линии и подъездные участки, что уверенно превысило ранее поставленную цель в 3 000 км.