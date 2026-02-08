НОВОСТИ
Вьетнам планирует направить 123 млрд долларов США на расширение сети скоростных автомагистралей
Согласно долгосрочному инфраструктурному плану, одобренному на этой неделе Министерством строительства, Вьетнам намерен направить более 3,2 квадриллиона донгов (123 млрд долларов США) на расширение сети скоростных автомагистралей почти до 9 000 км к 2050 году.
В документе изложены планы дорожного строительства на ближайшие три десятилетия, поскольку стране необходимо идти в ногу с ростом транспортных потоков, ускоряющейся урбанизацией и увеличением спроса на грузоперевозки.
Ожидается, что к середине века система скоростных дорог будет включать 43 маршрута общей протяжённостью около 8 920 км.
В основе сети будет лежать северо–южный магистральный коридор, который пройдёт по двум параллельным направлениям: восточная прибрежная скоростная автомагистраль протяжённостью около 2 065 км и западный внутриконтинентальный маршрут длиной примерно 1 205 км.
В региональном разрезе на севере Вьетнама планируется 14 скоростных маршрутов общей протяжённостью около 2 242 км.
На Центральный регион и Центральное нагорье придутся 11 маршрутов, или примерно 1 353 км, тогда как на юге будет сопоставимое количество трасс общей протяжённостью около 1 342 км.
Крупные города ожидает масштабное расширение кольцевых дорог. Ханой планирует к 2050 году эксплуатировать три кольцевые трассы совокупной длиной около 417 км. В городе Хошимине будет две кольцевые дороги общей протяжённостью почти 299 км.
План предусматривает развитие не только сети скоростных автомагистралей. Ожидается, что к 2050 году система национальных автодорог будет включать 172 маршрута общей протяжённостью более 28 600 км. Главными северо–южными магистралями станут Национальная дорога № 1 протяжённостью около 2 218 км и дорога Хо Ши Мина длиной примерно 1 894 км.
На севере базовую сеть составят 21 ключевая магистральная трасса общей протяжённостью около 6 530 км при поддержке 34 второстепенных соединительных дорог.
В Центральном регионе и Центральном нагорье будет 24 магистральных маршрута и 47 второстепенных, тогда как на юге планируется эксплуатация 17 магистральных автодорог и 27 соединительных маршрутов.
Министерство строительства оценивает, что для реализации дорожной программы потребуется более 200 000 га земель. Финансирование предполагается обеспечить за счёт сочетания бюджетных средств, государственных облигаций, официальной помощи в целях развития (ODA), частных инвестиций и ряда других источников.
Согласно плану, скоростные автомагистрали будут расширяться и модернизироваться в соответствии с долгосрочными проектными стандартами, тогда как решения о повышении категории национальных автодорог и строительстве объездных трасс будут приниматься в каждом конкретном случае, с учётом прогнозов транспортных потоков и доступного финансирования.
В последние годы Вьетнам уже ускорил темпы строительства. К концу 2025 года в стране эксплуатировалось 3 803 км скоростных автомагистралей, включая основные линии и подъездные участки, что уверенно превысило ранее поставленную цель в 3 000 км.