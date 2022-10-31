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Вьетнам планирует к 2025 году увеличить экспорт фруктов на сумму более 5 млрд. долл. США

Ожидается, что к 2025 году оборот экспорта фруктов из Вьетнама превысит 5 млрд. долл. США, а к 2030 году - около 6,5 млрд. долл. США.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИА  
Ожидается, что к 2025 году оборот экспорта фруктов из Вьетнама превысит 5 млрд. долл. США, а к 2030 году - около 6,5 млрд. долл. США.

Согласно плану по выращиванию ключевых фруктовых деревьев до 2025 и 2030 годов, недавно утвержденному Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (МСХРСР), Вьетнам сосредоточится на выращивании 14 ключевых фруктовых деревьев, включая драгонфрут, манго, банан, личи, лонган, апельсин, грейпфрут, ананас, рамбутан, дуриан, джекфрут, маракуйя, авокадо и кремовое яблоко.

Планируется, что площадь этих фруктовых деревьев достигнет 960.000 га к 2025 году и 1 млн. га к 2030 году, что позволит производить около 11-12 млн. тонн и 13-14 млн. тонн продукции соответственно.

МСХРСР намерено увеличить общую площадь посадки фруктовых деревьев по всей стране до 1,2 млн. га к 2025 году и 1,3 млн. га к 2030 году, при этом урожайность составит соответственно 14 млн. тонн и 16 млн. тонн.

Министерство поручило Департаменту защиты растений координировать с местными органами власти борьбу с болезнями фруктовых деревьев и направлять местные органы власти в разработке кодов зон посадки и прослеживаемости происхождения продукции; и работать с подразделениями по расширению экспортных рынков для фруктовой продукции.

Он объединит усилия с населенными пунктами и предприятиями в устранении торговых барьеров, расширении рынков, содействии передаче науки и технологий, поддержке фермеров в доступе к капиталу, формировании концентрированных площадей для выращивания фруктов и развитии мощностей по глубокой переработке.

Статистика Главного управления таможенной службы Вьетнама показывает, что драгонфрут зафиксировал самый большой экспортный оборот за первые 8 месяцев 2022 года, достигнув почти 463 млн. долл. США. За ним последовали бананы и дуриан с 237 млн. долл. США и 158 млн. долл. США соответственно.

ВИА

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