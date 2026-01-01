Вьетнам планирует достичь двузначного роста в 2026 году за счет массивных инвестиций

Национальное собрание поставило цель обеспечить рост ВВП на уровне 10% в 2026 году, задачу, требующую колоссальных притоков капитала. Согласно одному из сценариев, предложенных До Тхиен Ань Туаном, преподавателем Школы государственной политики и управления Фулбрайта, объём государственных инвестиций может достигнуть 1,65 квадриллиона донгов (63 млрд долларов США).

Выступая на недавнем политическом форуме, До Тхиен Ань Туан отметил, что совокупный объём общественных инвестиций в настоящее время составляет около 33% ВВП, при этом доля государственных инвестиций, порядка 10% ВВП, или 28% общего объёма инвестиций. При условии реального роста на уровне 10% и инфляции в 4% в 2026 году номинальный объём экономики может превысить 14 квадриллионов донгов.

Министерство финансов оценило, что для обеспечения роста на уровне 10% потребуется почти 4,93 квадриллиона донгов общего объёма социальных инвестиций, что соответствует 33–33,7% ВВП и на 18,7% превышает ожидаемые 4,15 квадриллиона донгов (32,3% ВВП) в 2025 году. Хотя этот показатель ниже, чем в некоторых сценариях, он указывает на исключительно высокую потребность в финансировании.

Между тем законодательный орган утвердил расходы государственного бюджета на развитие в 2026 году в размере 1,12 квадриллиона донгов, из которых объём государственных инвестиций составляет 1,08 квадриллиона донгов, включая 430 трлн донгов из центрального бюджета и 650,26 трлн донгов из местных бюджетов, а также другие источники. Для восполнения разрыва до уровня 4,93 квадриллиона донгов потребуется активная мобилизация капитала частного сектора и иностранных инвестиций.

Заместитель министра финансов До Тхань Чунг заявил, что фискальная политика останется катализатором роста, но рынки капитала должны превратиться в основной канал средне- и долгосрочного финансирования, чтобы снизить зависимость от банковских кредитов. Также необходимо усилить роль бизнес-сектора в агрегировании и распределении ресурсов.

По словам заместителя генерального секретаря и директора юридического департамента Торгово-промышленной палаты Вьетнама (VCCI) Дау Ань Туана, серия поправок к законам и нормативным актам, включая Закон об инвестициях, Закон о государственных инвестициях, а также законодательство в сфере земли, строительства и территориального планирования, способствует улучшению инвестиционного климата. Ключевыми факторами он назвал децентрализацию и расширение полномочий местных органов власти в вопросах перераспределения капитала.