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Вьетнам переизбран председателем Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации
Эту роль будет выполнять Нгуен Тхи Винь Хоай, советник посольства Вьетнама в Бельгии и таможенный представитель Вьетнама при ВТамО.
В своем заключительном слове Нгуен Тхи Винь Хоай подчеркнула, что, поскольку мировой таможенный сектор сталкивается с многочисленными проблемами и возможностями, укрепление международного сотрудничества, продвижение инноваций и технологических разработок, а также повышение адаптивности и устойчивого развития имеют жизненно важное значение для содействия торговле и обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок.
Продолжение лидерства Вьетнама в ПТК дает возможность стране внести еще больший вклад в развитие мирового таможенного сообщества в предстоящий период, подтвердила она.
В заседаниях приняли участие около 300 делегатов - ведущих экспертов в области таможенного дела из агентств-членов и международных организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), Международная торговая палата (МТП), частного сектора и научно-исследовательских институтов по всему миру.
Участники провели широкие дискуссии, чтобы выработать решения и стратегии для сектора, позволяющие эффективно реагировать на современные многоплановые вызовы, включая последствия изменения климата, продолжающуюся активную цифровую трансформацию и резкое увеличение объема международной торговли, особенно взрывной рост электронной коммерции.