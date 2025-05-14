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Вьетнам переизбран председателем Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации

Вьетнам был переизбран председателем Постоянного технического комитета (ПТК) Всемирной таможенной организации (ВТамО) на срок 2025-2026 гг. на 247-й/248-й сессиях комитета, проходивших в Брюсселе (Бельгия). Переизбрание подтверждает все более важную позицию и роль страны в формировании глобальной таможенной политики и операций, а также признает ее активный и эффективный вклад в течение предыдущего срока председательства.

Эту роль будет выполнять Нгуен Тхи Винь Хоай, советник посольства Вьетнама в Бельгии и таможенный представитель Вьетнама при ВТамО.

В своем заключительном слове Нгуен Тхи Винь Хоай подчеркнула, что, поскольку мировой таможенный сектор сталкивается с многочисленными проблемами и возможностями, укрепление международного сотрудничества, продвижение инноваций и технологических разработок, а также повышение адаптивности и устойчивого развития имеют жизненно важное значение для содействия торговле и обеспечения безопасности глобальных цепочек поставок.

Продолжение лидерства Вьетнама в ПТК дает возможность стране внести еще больший вклад в развитие мирового таможенного сообщества в предстоящий период, подтвердила она.

В заседаниях приняли участие около 300 делегатов - ведущих экспертов в области таможенного дела из агентств-членов и международных организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), Международная торговая палата (МТП), частного сектора и научно-исследовательских институтов по всему миру.

Участники провели широкие дискуссии, чтобы выработать решения и стратегии для сектора, позволяющие эффективно реагировать на современные многоплановые вызовы, включая последствия изменения климата, продолжающуюся активную цифровую трансформацию и резкое увеличение объема международной торговли, особенно взрывной рост электронной коммерции.

ВИА/ИЖВ

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