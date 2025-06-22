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Вьетнам переизбран в Межправительственный комитет Конвенции ЮНЕСКО 2005 года

Вьетнам был переизбран в состав Межправительственного комитета Конвенции ЮНЕСКО 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения на второй срок подряд (2021 - 2025 и 2025 - 2029 гг.) на 10-й Конференции участников Конвенции, проходившей с 18 по 20 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Это первый случай с момента принятия Конвенции, когда страна проработала в Комитете два срока подряд. Этот результат свидетельствует о доверии и признании, которое государства-члены оказывают Вьетнаму за его усилия и достижения в реализации и продвижении Конвенции, а также за его активную роль, сильную позицию и растущий авторитет в ЮНЕСКО.

Конференция имела особое значение, поскольку совпала с 20-й годовщиной принятия Конвенции. Представители 157 стран и Европейского союза рассмотрели ход ее реализации с 2005 года и с момента проведения предыдущей конференции в 2023 году.

Делегаты также обсудили пути укрепления процесса осуществления Конвенции, особенно в плане использования возможностей, открывающихся благодаря быстрым технологическим изменениям, и решения проблем, связанных с сохранением и поощрением культурного разнообразия в цифровую эпоху. Одним из ключевых результатов стал консенсус в отношении срочной необходимости пересмотра и обновления оперативных руководящих принципов по осуществлению Конвенции в цифровой среде, что позволит странам получить более четкую дорожную карту на будущее.

В конференции приняли участие посол Нгуен Тхи Ван Ань, глава постоянного представительства Вьетнама при ЮНЕСКО, и доктор Нгуен Фыонг Хоа, директор Департамента международного сотрудничества Министерства культуры, спорта и туризма - национального координационного центра по Конвенции 2005 года.

Выступая на пленарном заседании, Нгуен Фыонг Хоа отметила, что принятая 20 лет назад Конвенция 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения представляет собой мощный акт коллективной воли и международной солидарности. Формы культурного самовыражения имеют центральное значение для самобытности и отражают голоса и чаяния общин. Культурное разнообразие - это общее наследие человечества, которое необходимо охранять и поощрять в интересах нынешнего и будущих поколений.

Она отметила усилия Вьетнама в области культурного развития, заявив, что национальная политика всегда ставит человека в центр внимания, способствует формированию здоровой культурной среды, развитию творчества и обеспечению культурных прав всех людей. Культура является одним из ключевых столпов устойчивого развития, подчеркнула Нгуен Фыонг Хоа.

«Мы должны сделать больше для того, чтобы культура заняла прочное место в глобальной повестке дня в области устойчивого развития, особенно по мере того, как мир будет переходить к рамочной программе на период после 2030 года», - заключила она.

ИЖВ/ВИА

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