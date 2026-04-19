Вьетнам передал на хранение ратификационную грамоту Конвенции Ханоя против киберпреступности в ООН





Выступая на церемонии, посол До Хунг Вьет подчеркнул, что проведение церемонии открытия подписания Конвенции в Ханое, а также вхождение Вьетнама в число первых трёх стран, ратифицировавших документ, отражают стремление и активные усилия страны внести практический вклад в скорейшее вступление Конвенции в силу и её реализацию. Это, по его словам, будет способствовать укреплению международного диалога и сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, а также усилению глобальной кибербезопасности. Посол выразил надежду, что Конвенция Ханоя будет в ближайшее время ратифицирована многими странами, что позволит превратить обязательства в конкретные действия и усилить сотрудничество государств в противодействии киберугрозам ради стабильности, устойчивого развития, защиты прав и интересов людей и общего процветания.





Ранее, в октябре 2025 года, в качестве принимающей стороны Вьетнам совместно с ООН успешно организовал церемонию открытия подписания Конвенции и международную конференцию высокого уровня в Ханой под девизом «Борьба с киберпреступностью — общая ответственность — ориентир на будущее», собравшую руководителей государств и правительств, а также высокопоставленных представителей более чем 110 стран и международных организаций. Это событие стало важным шагом вперёд в развитии международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и подтвердило позиции и авторитет Вьетнама на мировой арене.





Конвенция ООН против киберпреступности является первым международно-правовым документом, принятым ООН, направленным на формирование глобальной, унифицированной и юридически обязательной рамки для предупреждения, расследования и пресечения киберпреступлений. Документ включает положения о криминализации кибератак, защите критической информационной инфраструктуры, механизмах обмена данными и электронными доказательствами, экстрадиции, правовой помощи и техническом сотрудничестве. При этом подчёркивается необходимость соблюдения баланса между обеспечением кибербезопасности и защитой прав человека, частной жизни и государственного суверенитета.