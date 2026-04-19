Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам передал на хранение ратификационную грамоту Конвенции Ханоя против киберпреступности в ООН

17 апреля (по местному времени) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорк Посол До Хунг Вьет передал на хранение ратификационную грамоту Конвенции ООН против киберпреступности (Конвенции Ханоя) в Управление по правовым вопросам ООН (УПВ).

Данная процедура была проведена после того, как Генеральный секретарь, Президент То Лам подписал решение о ратификации Конвенции 7 апреля, что сделало Вьетнам первой страной в Юго-Восточной Азии и третьей в мире, ратифицировавшей данный документ. На церемонии представитель УПВ принял ратификационную грамоту Вьетнама в присутствии главы представительства УНП ООН в Нью-Йорке.

Выступая на церемонии, посол До Хунг Вьет подчеркнул, что проведение церемонии открытия подписания Конвенции в Ханое, а также вхождение Вьетнама в число первых трёх стран, ратифицировавших документ, отражают стремление и активные усилия страны внести практический вклад в скорейшее вступление Конвенции в силу и её реализацию. Это, по его словам, будет способствовать укреплению международного диалога и сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, а также усилению глобальной кибербезопасности. Посол выразил надежду, что Конвенция Ханоя будет в ближайшее время ратифицирована многими странами, что позволит превратить обязательства в конкретные действия и усилить сотрудничество государств в противодействии киберугрозам ради стабильности, устойчивого развития, защиты прав и интересов людей и общего процветания.

Ранее, в октябре 2025 года, в качестве принимающей стороны Вьетнам совместно с ООН успешно организовал церемонию открытия подписания Конвенции и международную конференцию высокого уровня в Ханой под девизом «Борьба с киберпреступностью — общая ответственность — ориентир на будущее», собравшую руководителей государств и правительств, а также высокопоставленных представителей более чем 110 стран и международных организаций. Это событие стало важным шагом вперёд в развитии международного сотрудничества в сфере кибербезопасности и подтвердило позиции и авторитет Вьетнама на мировой арене.

Конвенция ООН против киберпреступности является первым международно-правовым документом, принятым ООН, направленным на формирование глобальной, унифицированной и юридически обязательной рамки для предупреждения, расследования и пресечения киберпреступлений. Документ включает положения о криминализации кибератак, защите критической информационной инфраструктуры, механизмах обмена данными и электронными доказательствами, экстрадиции, правовой помощи и техническом сотрудничестве. При этом подчёркивается необходимость соблюдения баланса между обеспечением кибербезопасности и защитой прав человека, частной жизни и государственного суверенитета.

ИЖВ/ВИА

Вьетнам – Германия развивают сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров

Университет CMC Вьетнама и Университет Штайнбайс (Германия) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, направленное на повышение качества подготовки кадров в соответствии с международными тенденциями.
ПОДРОБНЕЕ

Top