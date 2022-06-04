Вьетнам первым лицензировала вакцину против африканской чумы свиней для коммерческого использования

Вакцина NAVET-ASFVAC производства компании NAVETCO — первая вакцина, допущенная к коммерческому обращению. Фото: компания NAVETCO

После более чем двух лет Вьетнам успешно исследовал и произвел вакцину против африканской чумы свиней, благодаря которой 80% свиней защищены в течение 6 месяцев, что соответствует ожиданиям миллионов фермеров.

Об этом сообщается на церемонии объявления результатов исследований и производства вакцины против африканской чумы свиней, организованной Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей 3 июня в Ханое.

Вакцина NAVET-ASFVAC производства компанией NAVETCO стала первой вакциной, допущенной к коммерческому обращению во Вьетнаме и в мире. Это историческое событие, ставшее результатом усилий ветеринарной отрасли, бизнеса и вьетнамских ученых, которые тесно и эффективно сотрудничали с учеными всего мира для успешного создания вакцины против болезни африканской чумы свиней.

Успех исследований и производства вакцины против африканской чумы свиней вносит важный вклад в профилактику и борьбу с болезней, создавая благоприятные условия для развития свиноводства, обеспечивая поставку для внутреннего рынка с потенциальным экспортом.

На сегодняшний день во Вьетнаме 3 предприятия обладает достаточным потенциалом и серьезными инвестициями для исследования и производства вакцины против африканской чумы свиней, в том числе: NAVETCO, AVAC, Dabaco.

Ожидается, что к концу года Вьетнам будет лицензировать еще две вакцины для профилактики и борьбы с африканской чумой свиней.

Чан Суан Хань, заместитель генерального директора компании NAVETCO, сказал, что объем производства компании составляет более 50 миллионов доз в год. На первом этапе компания покроет внутренние спросы, затем планирует экспорт.



