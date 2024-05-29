Вьетнам официально присоединился к Клубу экологически чистого авиационного топлива

SAF создаст более устойчивое будущее для авиационного сектора. Фото: internet

Таким образом, Vietnam Airlines стала первой авиакомпанией в истории Вьетнама, которая использовала экологически чистое авиационное топливо для коммерческих пассажирских рейсов.Это важный шаг вперед для вьетнамской авиационной отрасли в целом и для национальных авиалиний в частности на пути к «зеленой авиации», способствующий достижению цели нулевых выбросов (также известной под названием «Net zero») к 2050 году, как пообещал Вьетнам на Саммите ООН по изменению климата (COP26) в 2021 году.Топливо SAF, использованное при совершении рейса VN660 из Сингапура в Ханой, было предоставлено компанией Neste, ведущим мировым производителем экологически чистого авиационного топлива и возобновляемого дизельного топлива.«Мы очень рады, что Vietnam Airlines выбрала наше экологически чистое авиационное топливо Neste MY для своего первого полета с использованием SAF. Авиационная отрасль ставит перед собой амбициозные цели, и экологически чистое авиационное топливо играет ключевую роль в их достижении. Являясь ведущим мировым производителем SAF, Neste стремится поддерживать таких клиентов, как Vietnam Airlines, в их работе по сокращению выбросов углекислого газа, и мы с нетерпением ждем расширения этого сотрудничества», – сказала Кэрри Сонг, зампредседателя компании по коммерческим вопросам.В 2023 году за счет оптимальной эксплуатации самолетов и экономии топлива Vietnam Airlines сократила выбросы CO2 почти на 70 000 тонн, что более чем в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году (44 240 тонн).Использование топлива SAF сегодня является тревожной тенденцией в мире. На 41-й пленарной сессии Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2022 году авиационные власти разных стран взяли на себя обязательство достичь цели по нулевым выбросам к 2050 году. Для достижения этой цели научно-исследовательские институты и поставщики авиационного топлива активно инвестировали и развивали устойчивое производство авиационного топлива.