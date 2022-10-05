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Вьетнам отправит две футбольные команды на клубный чемпионат AFF 2023
Согласно информации, объявленной на собрании, 10-м за все время пребывания комитета в должности в 2019–2023 гг., клубный чемпионат AFF 2023 соберет 12 клубов из стран-членов АСЕАН.
Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Индонезия отправят на мероприятие по две команды. Между тем, Филиппины и Сингапур будут иметь на турнире по одному представителю.
Бруней, Камбоджа, Лаос и Мьянма отправят по одному представителю в раунд плей-офф, чтобы побороться за два оставшихся билета на Кубок VFF 2023. Раунд плей-офф запланирован на 26 августа 2023 г. (первый матч) и 29 августа 2023 г. (ответный матч). Основной раунд пройдет с 27 сентября 2023 года по 15 мая 2024 года.
12 команд будут разделены на две группы, которые будут соревноваться в том же формате, что и Кубок AFF. Общая сумма призов, включая поддержку клубов-участников, составит 1,5 млн. долл. США.
Чемпионат AFF U-23 продолжится в 2023 году, но время будет выбрано в соответствии с расписанием Кубка Азии U-23 2024 года, Олимпийских игр 2024 года в Париже и расписанием международных матчей ФИФА.
Ожидается, что турниры АСЕАН среди женщин до 19 и до 16 лет состоятся в июле и августе 2023 года соответственно. Между тем, чемпионат AFF по футзалу 2023 года запланирован на 2-13 октября 2023 года.
В связи с совпадением с расписанием чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет и финала AFC Азии до 20 лет турниры АСЕАН до 17 и до 20 лет будут организованы в 2024 году вместо 2023 года.