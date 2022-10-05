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Вьетнам отправит две футбольные команды на клубный чемпионат AFF 2023

Федерация футбола Вьетнама (VFF) сообщила, что Вьетнам отправит два клуба на клубный чемпионат Федерации футбола АСЕАН (AFF) 2023 года.
  Фото для иллюстрации. Источник: AFC  
Исполняющий обязанности президента VFF Чан Куок Туан 4 октября принял участие в заседании комитета по соревнованиям AFF, посвященном организации футбольных турниров в 2023 году.

Согласно информации, объявленной на собрании, 10-м за все время пребывания комитета в должности в 2019–2023 гг., клубный чемпионат AFF 2023 соберет 12 клубов из стран-членов АСЕАН.

Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Индонезия отправят на мероприятие по две команды. Между тем, Филиппины и Сингапур будут иметь на турнире по одному представителю.

Бруней, Камбоджа, Лаос и Мьянма отправят по одному представителю в раунд плей-офф, чтобы побороться за два оставшихся билета на Кубок VFF 2023. Раунд плей-офф запланирован на 26 августа 2023 г. (первый матч) и 29 августа 2023 г. (ответный матч). Основной раунд пройдет с 27 сентября 2023 года по 15 мая 2024 года.

12 команд будут разделены на две группы, которые будут соревноваться в том же формате, что и Кубок AFF. Общая сумма призов, включая поддержку клубов-участников, составит 1,5 млн. долл. США.

Чемпионат AFF U-23 продолжится в 2023 году, но время будет выбрано в соответствии с расписанием Кубка Азии U-23 2024 года, Олимпийских игр 2024 года в Париже и расписанием международных матчей ФИФА.

Ожидается, что турниры АСЕАН среди женщин до 19 и до 16 лет состоятся в июле и августе 2023 года соответственно. Между тем, чемпионат AFF по футзалу 2023 года запланирован на 2-13 октября 2023 года.

В связи с совпадением с расписанием чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет и финала AFC Азии до 20 лет турниры АСЕАН до 17 и до 20 лет будут организованы в 2024 году вместо 2023 года.

ВИА

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