НОВОСТИ
Вьетнам отмечает 80-летие Национального дня с выдающимися достижениями
На протяжении 80 лет поколения вьетнамцев проливали кровь и пот, вкладывали мудрость ради защиты и развития завоеваний Августовской революции, охраняя национальную независимость и одновременно стремясь принести народу свободу и счастье.
Почти четыре десятилетия с начала политики «Доймой» (обновления) Вьетнам добился значительного прогресса во всех сферах.
Экономический рост
Вьетнам вышел из числа отсталых стран и демонстрирует быстрый экономический рост. На протяжении многих лет страна поддерживает стабильный рост ВВП на уровне 6–7% ежегодно, несмотря на глобальные вызовы. К концу 2024 года номинальный ВВП составил 476,3 млрд долларов США, сделав Вьетнам одной из самых быстрорастущих экономик региона.
Экспорт показывает двузначные темпы роста: общий объём внешней торговли в прошлом году превысил 786 млрд долларов, а профицит составил 24,77 млрд долларов — девятый год подряд с положительным сальдо. Сегодня вьетнамские товары выходят на рынки всего мира.
Вьетнам также стал привлекательным направлением для иностранных инвесторов. По состоянию на 31 мая 2025 года в стране действовало 43 346 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с общим зарегистрированным капиталом 517,14 млрд долларов США, из которых почти 331,46 млрд долларов было фактически освоено. Эти показатели отражают доверие международного сообщества к стабильной и прозрачной инвестиционной среде Вьетнама и его перспективам роста.
Туризм стал одной из ключевых отраслей, внося значительный вклад в ВВП и создание рабочих мест. В 2024 году Вьетнам принял 17,5 млн иностранных туристов. Только за первые семь месяцев 2025 года число прибытия составило 12,2 млн — рекордный показатель, подтверждающий растущую привлекательность страны на мировой туристической карте.
Социальный прогресс
Наряду с экономическим развитием Вьетнам достиг значительных успехов в области человеческого развития и социальной защиты. Программы сокращения бедности снизили уровень многомерной бедности до 4,06% в 2024 году. Политика социальной поддержки для людей с инвалидностью, женщин, детей и пожилых расширяется, способствуя построению более справедливого общества с большими возможностями для всех.
В здравоохранении охват медицинским страхованием достиг 94,2% населения. Страна добилась заметных успехов в трансплантологии, лечении онкологических заболеваний и дистанционной эндоскопической хирургии, помогая миллионам пациентов и приближая вьетнамскую медицину к региональным и мировым стандартам.
Образование также является приоритетной сферой реформ. Вьетнам реализует политику, обеспечивающую всем детям возможность учиться, одновременно продвигая международную интеграцию в образовании. Недавнее решение Политбюро об освобождении всех учащихся государственных детских садов и школ до старших классов включительно от платы за обучение отражает стремление государства построить справедливую и всеобъемлющую образовательную систему для будущих поколений.
Права женщин и защита детей также укрепляются, позволяя вьетнамкам играть всё более значимую роль в обществе и экономике. Права детей на обучение, развитие и безопасную жизнь гарантированы.
Культура, технологии и интеграция
Вьетнам добился выдающихся результатов в сохранении и продвижении культурных ценностей. Множество объектов материального и нематериального наследия — от храмов и народных фестивалей до кванхо (песни-диалоги), ка чру (церемониальное пение), кайлыонг (реформированный театр) и водной кукольной драмы — сохраняются и развиваются, многие из них признаны ЮНЕСКО.
Наука, технологии и цифровая трансформация также достигли больших успехов, став важными двигателями национального развития. Вьетнам создал прочную базу в сфере науки и технологий, добился значительных результатов в области информационных технологий, электроники и телекоммуникаций. Особенно цифровая трансформация стала неизбежной тенденцией и одним из главных приоритетов правительства в национальной стратегии развития. Цифровые технологии широко применяются в экономике и обществе — от производства и образования до здравоохранения и государственного управления, повышая эффективность и прозрачность.
Международная интеграция
Сегодня Вьетнам поддерживает дипломатические отношения с 194 странами, включая 13 всеобъемлющих стратегических партнёров, и торговые связи более чем с 200 странами и территориями. Подписано более 100 торговых соглашений, в том числе такие крупные договоры, как Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP), что способствует росту, развитию торговли и привлечению ПИИ.
На многостороннем уровне Вьетнам является активным членом более чем 70 крупных международных организаций и форумов, включая Организацию Объединённых Наций, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и Всемирную торговую организацию (ВТО). Успешно принимая высокопрофильные мероприятия, такие как встреча лидеров АТЭС и форум Азия–Европа (АСЕМ), а также занимая ключевые роли председателя АСЕАН и непостоянного члена Совета Безопасности ООН, Вьетнам продемонстрировал проактивную и ответственную позицию в решении региональных и глобальных вопросов, укрепив свой международный авторитет и статус.