Вьетнам отмечает важные достижения в области народонаселения за 60 лет

Стране удалось контролировать высокие темпы роста своего населения, поддерживать разумный уровень численности населения и уровень рождаемости выше уровня воспроизводства в течение почти 15 лет. Здоровье матери и ребенка заметно улучшилось.

Примечательно, что за это время средняя продолжительность жизни вьетнамцев увеличилась на 33,7 года, с 40 лет в 1960 году до 73,7 лет в 2020 году. Показатели недоедания и детской смертности снизились на две трети, в то время как уровень материнской смертности снизился на три четверти.

В 1999 году Вьетнам получил премию ООН в области народонаселения.

Страна вступила в золотой век структуры населения в 2007 году, пик которого пришелся на 2020 год, когда население трудоспособного возраста составляло около 70% от общей численности населения. Ожидается, что этот этап продлится около 30-40 лет.

Однако работа с населением сталкивается как с возможностями, так и с проблемами. Вьетнам испытывает значительное неравенство в уровне рождаемости между регионами, что влияет на его быстрое и устойчивое развитие. Между тем, гендерный дисбаланс при рождении появился с первых лет 21 века и увеличился как в городских, так и в сельских районах, при этом соотношение полов с 2006 года по настоящее время составляет более 110 мальчиков на каждые 100 девочек.

Согласно «Мировым демографическим перспективам» ООН, к середине ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8,0 миллиарда человек. Для празднования Всемирного дня народонаселения (11 июля) в этом году Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) выбрал тему «Мир, состоящий из 8 млрд. человек: «Мир с населением 8 миллиардов человек: на пути к устойчивому будущему для всех — использование возможностей и обеспечение прав и выбора для всех».

Таким образом, ЮНФПА призывает страны, в том числе Вьетнам, инвестировать в человеческий и физический капитал для инклюзивных, продуктивных обществ, поддерживающих права человека и репродуктивные права. Только тогда мы сможем решить огромные проблемы, стоящие перед нашей планетой, и построить мир, в котором здоровье, достоинство и образование станут правами и реальностью, а не привилегиями и пустыми обещаниями.