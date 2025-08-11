НОВОСТИ
Вьетнам отменяет визы для граждан ряда стран
Согласно Резолюции № 229/NQ-CP, граждане указанных стран освобождаются от необходимости получения визы на срок 45 дней со дня въезда в страну с туристической целью, независимо от вида паспорта, при условии соблюдения всех требований законодательства Вьетнама о въезде.
Кроме того, Резолюция № 229/NQ-CP предусматривает, что данная политика безвизового въезда в отношении граждан вышеуказанных государств будет действовать с 15 августа 2025 года по 14 августа 2028 года включительно в рамках программы стимулирования развития туризма.
Резолюция № 11/NQ-CP от 15 января 2025 года о безвизовом въезде в рамках программы стимулирования развития туризма в 2025 году для граждан Республики Польша, Чешской Республики и Швейцарской Конфедерации утратит силу с 15 августа 2025 года.
В тот же день, 8 августа 2025 года, Правительство издало Постановление № 221/2025/NĐ-CP, регулирующее временное освобождение от визового режима для иностранных граждан, относящихся к особым категориям, которым предоставляются льготы в целях социально-экономического развития.
Согласно Постановлению № 221/2025/NĐ-CP, к таким категориям относятся:
- приглашённые Генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президентом государства, Председателем Национального собрания, Премьер-министром, Постоянным секретарём ЦК КПВ, Вице-президентом государства, Вице-председателем Национального собрания, Вице-премьером, Председателем Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Председателем Верховного народного суда, Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры, Главным государственным аудитором, министрами и должностными лицами в ранге министра, секретарями провинциальных и городских парткомов, председателями народных советов и народных комитетов провинций и городов;
- учёные, эксперты, исследователи, профессора университетов и научных институтов; генеральные конструкторы; высококвалифицированные кадры цифровой промышленности;
- инвесторы, руководители корпораций и крупных мировых компаний;
- деятели культуры, искусства, спорта, туризма, оказывающие положительное влияние на общественность.
Принятие данного постановления крайне важно для привлечения во Вьетнам иностранных граждан из числа талантливых специалистов, высококвалифицированных кадров, участников инновационных стартапов, ведущих учёных в приоритетных отраслях (таких как полупроводниковая промышленность, ключевые цифровые технологии). Кроме того, оно направлено на привлечение руководителей, управляющих, крупных инвесторов, ведущих экспертов крупнейших компаний, деятелей культуры, известных артистов и спортсменов - с целью построения динамичной экономики, способной конкурировать на глобальном уровне.