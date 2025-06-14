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Вьетнам осуждает опасную эскалацию на Ближнем Востоке

Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность в связи с нынешней напряжённой ситуацией в регионе Ближнего Востока и решительно осуждает опасную эскалацию. 13 июня, отвечая на вопрос журналиста о реакции Вьетнама на обострение ситуации на Ближнем Востоке, официальный представитель МИД Вьетнама Фам Тху Ханг заявила:

«Вьетнам выражает глубокую обеспокоенность в связи с нынешней напряжённой ситуацией в регионе Ближнего Востока и решительно осуждает опасную эскалацию, применение силы, нарушение норм международного права и Устава ООН, а также посягательство на суверенитет государств».

«Мы призываем все заинтересованные стороны к сдержанности, отказу от действий, ведущих к дальнейшей эскалации, и урегулированию разногласий мирными средствами, в строгом соответствии с международным правом, Уставом и соответствующими резолюциями ООН, с уважением суверенитета и территориальной целостности государств, а также с созданием благоприятных условий для продолжающихся мирных переговоров — во имя безопасности, стабильности и мира в регионе и во всём мире».

ИЖВ/ВИА

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