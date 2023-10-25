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Вьетнам осуждает нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру

Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), осудил все нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру, заявив, что Вьетнам глубоко обеспокоен нынешней напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, особенно потерями мирного населения.
  Посол Данг Хоанг Жанг, Постоянный представитель Вьетнама при ООН, выступает на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке. Фото: ВИA  
Выступая 24 октября на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающийся конфликт между Израилем и движением ХАМАС в Генеральной Ассамблее ООН, посол призвал все стороны немедленно прекратить огонь, проявлять максимальную сдержанность, соблюдать международное гуманитарное право и применять все необходимые меры для защиты жизни людей, включая обеспечение безопасности и немедленное освобождение всех заложников, минимизацию ущерба основной гражданской инфраструктуре в соответствии с резолюцией 2573 Совета Безопасности ООН.

Вьетнамский дипломат призвал международное сообщество, особенно все заинтересованные стороны, создать благоприятные условия для прекращения боевых действий, возобновления диалога и переговоров, предоставления гуманитарного доступа и своевременного и беспрепятственного развертывания операций по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям, обеспечив при этом безопасность сотрудников гуманитарных организаций.

Посол выразил поддержку посредническим усилиям ООН, стран-членов ООН, а также международным и региональным организациям, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе необходимо прекратить действия, провоцирующие рост насилия и ненависти между двумя сторонами, остановить расширение поселений на Западном берегу, разрушение домов и изгнание палестинцев, а также соблюдать статус-кво святых мест в Иерусалиме.

Представитель Вьетнама предложил возобновить деятельность ближневосточного «квартета», призвал стороны вернуться к переговорам для устранения коренных причин, направленных на достижение решения двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, включая создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующего вместе с государством Израиль, с международно признанными границами, основанными на границах, существовавших до 1967 года. Он также призвал ООН и СБ ООН стремиться к единому и конструктивному посланию, способствующему усилиям по снижению напряженности, прекращению боевых действий, защите мирного населения и поддержке возобновления диалога и переговоров.

В ходе открытых дебатов многие страны выразили озабоченность ростом напряженности и опасностью ее распространения на регион, протестовали против терактов, приводящих к большим жертвам среди мирного населения, и серьезной гуманитарной ситуации, когда сектор Газа в течение нескольких дней был полностью блокирован без электричества, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Большинство стран призвали к немедленному прекращению огня и созданию гуманитарного коридора, позволяющего доставлять необходимые грузы извне в сектор Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, защищая мирное население и гражданские объекты.

ВИА/ИЖВ

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