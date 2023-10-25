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Вьетнам осуждает нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру
Вьетнамский дипломат призвал международное сообщество, особенно все заинтересованные стороны, создать благоприятные условия для прекращения боевых действий, возобновления диалога и переговоров, предоставления гуманитарного доступа и своевременного и беспрепятственного развертывания операций по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся в ней людям, обеспечив при этом безопасность сотрудников гуманитарных организаций.
Посол выразил поддержку посредническим усилиям ООН, стран-членов ООН, а также международным и региональным организациям, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе необходимо прекратить действия, провоцирующие рост насилия и ненависти между двумя сторонами, остановить расширение поселений на Западном берегу, разрушение домов и изгнание палестинцев, а также соблюдать статус-кво святых мест в Иерусалиме.
Представитель Вьетнама предложил возобновить деятельность ближневосточного «квартета», призвал стороны вернуться к переговорам для устранения коренных причин, направленных на достижение решения двух государств в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН, включая создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, мирно сосуществующего вместе с государством Израиль, с международно признанными границами, основанными на границах, существовавших до 1967 года. Он также призвал ООН и СБ ООН стремиться к единому и конструктивному посланию, способствующему усилиям по снижению напряженности, прекращению боевых действий, защите мирного населения и поддержке возобновления диалога и переговоров.
В ходе открытых дебатов многие страны выразили озабоченность ростом напряженности и опасностью ее распространения на регион, протестовали против терактов, приводящих к большим жертвам среди мирного населения, и серьезной гуманитарной ситуации, когда сектор Газа в течение нескольких дней был полностью блокирован без электричества, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости. Большинство стран призвали к немедленному прекращению огня и созданию гуманитарного коридора, позволяющего доставлять необходимые грузы извне в сектор Газа.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, защищая мирное население и гражданские объекты.