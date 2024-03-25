Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнам осуждает все террористические акты во всех формах

24 марта в России начался день общенационального траура по погибшим в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в «Крокус сити холле».
  Память жертв теракта в «Крокус сити холле» почтили местные жители и международные друзья. Фото: AFP  
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Москве Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил, что все должностные лица и сотрудники Посольства были по-настоящему шокированы этим варварским террористическим актом.

Посол подтвердил, что Вьетнам осуждает все террористические акты в любой форме, направленные против мирного населения, включая этот террористический инцидент, который нанес большой урон российскому народу. Посол Данг Минь Кхой выразил уверенность, что российское Правительство и народ продолжат объединяться и вскоре преодолеют этот трудный момент.

Ранее, узнав о теракте, 23 марта исполняющая обязанности Президента Вьетнама Во Тхи Ань Суан направила телеграмму с соболезнованиями Президенту России Владимиру Путину.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Михаилу Мишустину, а Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ телеграмму с соболезнованиями Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину.

В тот же день Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон направил телеграмму с соболезнованиями Министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

ВИА/ИЖВ

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