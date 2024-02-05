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Вьетнам останется третьим по величине торговым партнером РК в 2023 году
Импорт из Вьетнама также сократился на 2,9% в годовом исчислении до 25,94 млрд долларов США, а положительное сальдо торгового баланса РК сократилось на 19,5% до 27,55 млрд долларов США.
В 2023 году Вьетнам во второй год подряд опередил Японию и сохранил за собой 3-е место, уступив Китаю и США с 267,66 млрд долларов США и 186,96 млрд долларов США соответственно.
KITA объяснила прошлогоднее сокращение торговли с Вьетнамом и экспорта во Вьетнам падением экспорта чипов. Поставки полупроводников РК во Вьетнам упали на 21,6% в годовом исчислении до 12,73 млрд долларов США в 2023 году.
Четыре других вида экспорта - плоские панели и датчики, нефтепродукты, оборудование беспроводной связи и синтетические смолы - также снизились в прошлом году, согласно данным.
Торговля РК с Вьетнамом растет в геометрической прогрессии с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году, когда объем двусторонней торговли составлял всего 500 миллионов долларов США.
Объем двусторонней торговли набрал обороты после того, как в 2014 году РК и Вьетнам подписали соглашение о свободной торговле. В том году Вьетнам был восьмым по величине торговым партнером РК, но уже через год его рейтинг вырос до четвертого места. В 2022 году Вьетнам обогнал Японию и впервые стал третьим по величине торговым партнером РК.