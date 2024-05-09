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Вьетнам остается привлекательным направлением для японских ИТ-компаний
Танака Таро из Link Station сообщил, что помимо планов развития компании на Тайване (Китай), Link Station определяет Юго-Восточную Азию как потенциальный рынок, где Вьетнам мог бы служить «региональным центром».
Он отметил, что здесь есть широкие возможности для сотрудничества и освоения рынка, особенно благодаря сочетанию силы и опыта Японии с большим количеством ИТ-кадров во Вьетнаме.
Джин Масахико, глава отдела разработки систем Link Station, сообщил, что компания открыла офис во Вьетнаме, причем сотрудничество осуществляется по такой форме: вьетнамские сотрудники в Японии отвечают за разработку и проектирование, а компания-партнер во Вьетнаме занимается кодированием и программированием.
По его словам, Вьетнам с его высококачественной рабочей силой является весьма перспективным местом для инвестиций японских ИТ-компаний.
Нгуен Нят Минь из Link Station Vietnam сказал, что в настоящее время материнская компания в Японии предоставляет ему широкие возможности для отслеживания фактической ситуации с продуктами, составления списка потенциальных клиентов, повышения уровня знаний в области управления, продаж и внедрения продуктов, чтобы в будущем обслуживать деятельность японской компании во Вьетнаме.Вьетнамские разработчики заняли 29-е место в мире в рейтинге навыков разработчиков в отчете Skill Value's Report 2019, став единственным представителем региона Юго-Восточной Азии в топ-30. В настоящее время в стране Юго-Восточной Азии насчитывается около 350 000 ИТ-инженеров и программистов, и ожидается, что в будущем эта цифра увеличится до 1 миллиона человек.