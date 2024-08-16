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Вьетнам остается потенциальным рынком для аргентинского бизнеса
Пляузер сделал это заявление на семинаре, посвященном потенциалу развития инвестиционных и торговых рынков во Вьетнаме, который был организован его ведомством 14 августа.
В то же время посол Марио Шуфф, старший советник ACCAP, высоко оценил экономические достижения Вьетнама за последние годы, а также усилия бизнеса обеих стран по развитию торговых связей: в прошлом году объем двусторонней торговли превысил 3,5 миллиарда долларов США. Он отметил, что аргентинский бизнес очень заинтересован в торговом и инвестиционном рынке Вьетнама.
В своем выступлении посол Вьетнама в Аргентине Нго Минь Нгует проинформировала участников о социально-экономических достижениях Вьетнама за последние десятилетия, особенно в 2023 году, когда экономика Вьетнама заняла 34-е место в мире с ростом ВВП на 5,05%.
По ее словам, в первой половине этого года ВВП Вьетнама увеличился на 4,2% после достижения 5,66% в первом квартале.
По словам дипломата, Вьетнам остается предпочтительным направлением для иностранных инвесторов. В первой половине этого года во Вьетнам было вложено около 15,2 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем прямых иностранных инвестиций составил 10,84 миллиарда долларов США, увеличившись на 8,2%, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.
Этот результат показывает, что инвесторы верят в возможности Вьетнама и перспективы роста страны, которые обусловлены изменением глобальной цепочки поставок, заявила Нго Минь Нгует.
Вьетнам готов открыть свои двери для иностранного бизнеса, подтвердила она, добавив, что правительство Вьетнама будет продолжать прилагать усилия по совершенствованию институциональной базы и устранению трудностей и препятствий для содействия экономическому росту.
Делегаты также обсудили с представителями Торгового представительства Вьетнама в Аргентине потенциал для расширения торговых и инвестиционных обменов между двумя странами в будущем.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году Вьетнам займет 3-е место в Юго-Восточной Азии и 25-е место в мире с ВВП по паритету покупательной способности (ВВП ППС) почти 1,44 триллиона долларов США. По прогнозам, ВВП по ППС достигнет 1,83 триллиона долларов США, обогнав Таиланд и заняв 2-е место в Юго-Восточной Азии после Индонезии.
Общий импортно-экспортный оборот страны за первые шесть месяцев 2024 года составил более 368,5 млрд долларов США, увеличившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а экспорт превысил 190 млрд долларов США, увеличившись на 14,5 %, благодаря восстановлению мирового спроса, особенно со стороны основных партнеров Вьетнама, таких как США, ЕС и АСЕАН. Положительное сальдо торгового баланса составило 11,63 млрд долларов США, что способствовало стабилизации валютного курса и увеличению валютных резервов.