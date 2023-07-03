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Вьетнам остается крупнейшим поставщиком риса на Филиппины
В январе-мае Филиппины импортировали 1,5 млн тонн риса из Вьетнама, что составило почти 90% от общего объема импортируемого риса, сообщает Департамент рынка Азии и Африки при Министерстве промышленности и торговли со ссылкой на данные Филиппинского бюро статистики.
Это также стало рекордным уровнем экспорта вьетнамского риса на Филиппины на сегодняшний день.
За первые пять месяцев Вьетнам экспортировал 3,6 млн тонн риса, причем на Филиппины пришлось 42,3% от общего объема.
По прогнозам, в последние шесть месяцев года экспорт риса на Филиппины продолжит расти из-за влияния изменения климата и явления Эль-Ниньо, которое может серьезно повлиять на внутреннее производство продовольствия в стране с населением 113 миллионов человек.
По данным департамента, в оставшиеся месяцы 2023 и 2024 годов ожидается, что потребление и импортный спрос на рис на Филиппинах продолжит расти. Поэтому, чтобы воспользоваться возможностью увеличить экспорт на этот рынок, предприятиям необходимо внимательно следить за развитием рынка и политикой в области торговли рисом.
Кроме того, предприятия должны активно координировать свои действия с соответствующими государственными органами, министерствами, отраслями и ассоциациями, чтобы оперативно устранять трудности и препятствия, возникающие в торговой деятельности, и участвовать в мероприятиях по продвижению экспорта на Филиппины.