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Вьетнам остается вторым по величине экспортером обуви в мире в феврале

Согласно статистическим данным, опубликованным Главным таможенным управлением, Вьетнам в феврале оставался вторым по величине экспортером обуви в мире после Китая с оборотом в 1,17 миллиарда долларов. США. Вьетнамская обувная продукция поставлялась более чем на 150 рынков по всему миру, что составило 10% от общемирового объема поставок. Однако по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 40,3%.

За первые два месяца текущего года общий объем продаж вьетнамской обуви составил 3,1 миллиарда долларов. США.

На всех основных рынках, включая США, ЕС и Великобританию, наблюдался значительный рост более чем на 10%, особенно в США с оборотом в 1,1 миллиарда долларов, США, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на долю которых приходится более трети вьетнамского экспорта обуви.

Китай стал вторым крупнейшим покупателем обуви Вьетнама, закупив обуви на сумму более 318 миллионов долларов США, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за ним следует Бельгия с 191 миллионом долларов США, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно стратегии развития текстильной, кожевенной и обувной промышленности Вьетнама до 2030 года, рассчитанной на период до 2035 года, страна стремится достичь объема экспорта обуви в размере 27-28 миллиардов долларов США к 2025 году и 38-39 миллиардов долларов США к 2030 году. По прогнозам, в 2022-26 годах обувная промышленность будет расти со скоростью 10-12% в год.

ИЖВ/ВИА

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