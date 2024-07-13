Вьетнам остается важным направлением для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе

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По прогнозам, в 2024 году мировая экономика будет восстанавливаться слабо и столкнется с многочисленными значительными рисками и проблемами в связи со сложным развитием событий после пандемии COVID-19. Геополитическая нестабильность и продолжающаяся конкуренция между ведущими странами, как ожидается, будут оказывать влияние на мировую экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Новые стандарты и даже вмешательство некоторых правительств в инвестиционную деятельность могут повлиять на перемещение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Таким образом, прогнозируется, что потоки ПИИ будут расти медленно и в большей степени концентрироваться в странах с геополитическими связями, особенно в стратегических областях, говорится в сообщении министерства.



Тем не менее, многие отечественные и зарубежные финансовые институты считают, что привлечение ПИИ во Вьетнам в этом году сохранит положительную динамику благодаря трем факторам.



Во-первых, Вьетнам сейчас играет важную и все более укрепляющуюся роль в стратегии диверсификации цепочки поставок транснациональных корпораций. Во-вторых, экономический рост страны в этом году восстановился более позитивно. И, наконец, отечественные и зарубежные финансовые институты подтвердили, что у страны есть преимущества в поддержании стабильного макроэкономического роста.



Кроме того, Вьетнам обладает потенциалом для инвестирования во многие передовые отрасли промышленности, отметили в MPI, добавив, что сектор возобновляемых источников энергии вызывает интерес у инвесторов, причем основное внимание уделяется экологически чистым источникам энергии, таким как солнечная и ветровая энергия, для повышения устойчивости электроснабжения.



Доверие инвесторов к стране также продолжает укрепляться. Они верят в политику правительства и будущее развитие экономики, добавило Министерство планирования и инвестиций.



По мнению министерства, Вьетнам должен преодолеть некоторые узкие места, например, быстро подготовить квалифицированные кадры, особенно для полупроводниковой промышленности.

Статистика MPI показала положительные результаты в привлечении ПИИ в первой половине 2024 года.



В первом полугодии Вьетнам привлек почти 15,2 млрд долларов США в виде ПИИ, что на 13,1% больше, чем в прошлом году. Примечательно, что объем выплаченных ПИИ за рассматриваемый период составил около 10,84 млрд долларов США, что на 8,2% больше, чем в прошлом году.



Качество инвестиционных проектов значительно улучшилось, что видно по новым инвестициям и расширению крупных проектов в области полупроводников, энергетики, электроники и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Инвестиционный капитал в основном направлялся в населенные пункты с такими преимуществами, как развитая инфраструктура, стабильные человеческие ресурсы, улучшение административных реформ и динамичное продвижение инвестиций. К ним относятся Бакнинь, Бариа - Вунгтау, Куангнинь, Ханой, Хайфон, Хошимин и Донгнай. Большинство инвестиций поступило от традиционных азиатских партнеров, таких как Сингапур, Япония, Гонконг (Китай), Республика Корея и Китай.



