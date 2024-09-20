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Вьетнам оставил свой отпечаток за 47 лет присоединения к Организации Объединенных Наций
Основные вехи в отношениях между Вьетнамом и ООН
Вскоре после вступления в ООН (20 сентября 1977 года) Вьетнам заручился согласием и поддержкой стран-членов, чтобы на 32-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1977 г.) приняли резолюцию 32/2, призывающую страны и международные организации оказать помощь, поддержку Вьетнаму в восстановлении после войны. Кроме того, Вьетнам заручился помощью ООН в области капитала, информации и технологий для социально-экономического развития страны.
В период проведения Вьетнамом дела «Доймой» (Обновления) (1986-2011 гг.) безвозвратная помощь ООН Вьетнаму составила более 630 миллионов долларов США. С начала 1990-х годов многие страны, входящие в Организацию сотрудничества и развития (ОЭСР), международные и региональные финансовые институты возобновили оказание помощи Вьетнаму, но на ООН по-прежнему приходилось 30% технической помощи.
Проекты сотрудничества являлись важным источником поддержки для правительства Вьетнама в разработке политики по развитию, совершенствованию управленческой способности госучреждений и квалификации персонала в процессе реализации линии обновления; в то же время ООН продолжала вносить ценный вклад в повышение технического уровня производства, развитие научно-технических человеческих ресурсов, а также в решение других социальных проблем Вьетнама.
В период 2007-2011 гг., проводя многостороннюю и диверсифицированную внешнюю политику, Вьетнам укрепил отношения с учреждениями ООН и международными организациями. Наиболее заметной деятельностью за этот период стало то, что Вьетнам впервые и успешно выполнил свой мандат в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2008-2009 гг.. В течение этого периода Вьетнам активно координировал свои действия с организациями ООН по вопросам развития в рамках пилотной реализации инициативы «Единая ООН», которая получила высокую оценку сообщества международных доноров.
В рамках инициативы ООН «Единство действий– Единая ООН» правительство Вьетнама и ООН активно координировали реализацию следующего совместного плана ООН на период 2012-2016 годов в соответствии с проектом плана социально-экономического развития (PEDP) и стратегией социально-экономического развития (SEDS) Вьетнама. В этом совместном плане приоритет уделялся тремя ключевым областям, таким как качество экономического роста, социальная защита и доступ к социальным услугам; усиление роли государства и повышении эффективности государственного управления.
В период 2017-2021 гг. обе стороны завершили реализацию Совместного стратегического плана между Вьетнамом и ООН в рамках инициативы «Единая ООН», которая была подписана в июле 2017 года для оказания поддержки правительству Вьетнама в реализации плана социально-экономического развития на период 2016-2020 гг. и Целей устойчивого развития (ЦУР). В настоящее время Вьетнам утвердил национальные программы сотрудничества между Вьетнамом и Программой развития ООН (ПРООН), Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2022-2026 гг, а также Рамочную программу сотрудничества между Вьетнамом и ООН в области устойчивого развития на 2022-2026 гг.
На 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС26), в которой Вьетнам принял участие, продвигали важные многосторонние инициативы, в частности, премьер-министр Фам Минь Тьинь взял на себя обязательство на конференции COP26 по достижению нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году, принял участие в глобальном обязательстве по сокращению выбросов метана, Декларации лидеров Глазго по лесам и землепользованию, Декларации о переходе от использования угля к экологически чистым источникам энергии и Альянсе действий по глобальной адаптации.
Вьетнам также тесно сотрудничает с ООН в борьбе с пандемией COVID-19. Вьетнам предложил резолюцию, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН, провозгласившая 27 декабря Международным днем профилактики заболеваний. Во время пандемии COVID-19 Вьетнам получил помощь более чем 61,7 млн доз вакцин в рамках программы COVAX и медикаментов на сумму 45 млн долларов США от организаций ООН. Вьетнам внес 50 000 долларов США в Фонд Организации Объединенных Наций по борьбе с COVID-19 и 1 млн в фонд COVAX и готов добровольно внести дополнительные 500 000 доллар США в фонд COVAX, став пунктом приема и лечения пациентов в рамках механизма экстренной медицинской эвакуации ООН (MEDEVAC). В контексте российско-украинского конфликта Вьетнам также выделил 500 000 долларов США на операции по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим в результате военных действий в Украине.
Вклад Вьетнама в Организацию Объединенных Наций
За прошедшее время Вьетнам продолжал активно участвовать в совместных усилиях ООН по решению региональных и международных проблем мира и безопасности, продвижению прав человека: Вьетнам активно участвовал в переговорах и подписал в 2018 году Договор о запрещении ядерного оружия и стал 10-й страной, ратифицировавшей этот договор. Что касается миротворческой деятельности ООН, Вьетнам направил 493 военных офицера для несения службы в миротворческих миссиях ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и в Бюро по поддержанию мира штаб-квартиры ООН; развернул 4 полевых госпиталя № 2 в миссии в Южном Судане и одно инженерное подразделение в миссии ООН в Абьее (район спора между Южным Суданом и Суданом). Вьетнам - одна из стран с самым высоким показателем участия женщин среди стран, направляющих миротворцев.
Кроме того, Вьетнам проактивно внес существенный вклад в деятельность ООН, включая поддержание роли ООН и многостороннего подхода; содействие уважению Устава ООН, международного права, равноправных отношений, сотрудничества в целях развития между странами и права народов на самоопределение; противодействие актам угнетения, агрессии, одностороннее эмбарго в международных отношениях; участие в процессе обсуждения многих важных резолюций и заявлений ООН по сотрудничеству в целях развития, разоружению, борьбе с распространением оружия массового уничтожения, борьбе с терроризмом, обеспечению прав человека.
Вьетнам получил высокую оценку от ООН и международного сообщества как успешный пример реализации Целей развития тысячелетия и страны с преисполненной решимостью и серьезностью в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения об изменении климата. Вьетнам также активно продвигает инициативы по реформированию ООН, особенно в качестве одной из ведущих стран по реализации инициативы ООН «Единство действий», направленной на повышение эффективности деятельности ООН на национальном уровне.
Благодаря своему вкладу Вьетнам был избран на многие должности и в важные учреждения ООН, как непостоянный член Совета Безопасности ООН на срок полномочий 2020-2021 гг., член совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2021-2023 гг., член Совета почтовой эксплуатации ВПС на 2022-2025 гг., заместитель председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 77-й сессии (сентября 2022- сентября 2023 г.); в исполнительные и профессиональные органы Организации по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2021-2025 гг, в Межправительственную комиссию по охране и продвижению разнообразия форм культурного самовыражения на 2021-2025 гг., в Межправительственную комиссию по охране нематериального культурного наследия на 2022-2026 гг.); Комиссию международного права (КМП) на 2023-2027 гг.; Совет ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг.; в юридический и технический комитет управления по изучению океанского дна (LTC) на период 2023-2027 гг..
В контексте сложного развития мировой ситуации, угрожающей прогрессу достижения Целей устойчивого развития, ООН продолжает играть важную роль в поддержании международного мира и безопасности, укреплении дружественных отношений между странами, осуществлении международного сотрудничества, выступая в качестве Центра координации международных усилий и достижения общих целей. На пути присоединения к ООН Вьетнам все больше подтверждает, что он является активным, инициативным, ответственным членом, имеющим результативный вклад и получившим высокую оценку от международного сообщества.
Во время визита во Вьетнам по случаю 45-й годовщины вступления Вьетнама в ООН в октябре 2022 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свое восхищение Вьетнамом, который менее чем за одно поколение превратился из получателя поддержки ООН в страну ведущего мирового экспортера продовольствия и продуктов питания и приняла участие в миротворческих миссиях ООН.
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН продолжит уделять заботу, поддержку приоритетам развития Вьетнама; выразив надежду, что Вьетнам будет и далее продвигать свою роль, позицию и вклад в решение глобальных проблем; он обещал поддержать Вьетнам продолжать играть роль принимающей стороны в крупных международных мероприятиях и конференциях по вопросам моря и океана в предстоящее время.
Оценивая роль и позицию Вьетнама в регионе и мире, постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамесис отметила, что с момента вступления в ООН в сентябре 1977 года Вьетнам превратился из страны, зависящей от поддержки ООН, в страну, которая вносит весомый вклад в региональную и глобальную повестку дня, демонстрируя все более активную роль в качестве члена международного сообщества, включая вклад в миротворческие миссии и реализацию повестки дня ООН в области женщин, мира и безопасности.
Постоянный координатор ООН высоко ценит динамику и активный вклад Вьетнама в укрепление его роли в качестве члена ООН на протяжении многих лет. Полин Тамесис сказала, что отношения Вьетнама и ООН являются «очень прочным и особым» сотрудничеством, помогающим обеим сторонам преодолеть прошлые глобальные вызовы, а также быть более подготовленными к предстоящим вызовам.
Начиная с периода послевоенной реконструкции до периода снятия блокады, эмбарго и постепенного усиления международной интеграции, сотрудничество между Вьетнамом и ООН имеет большое значение и оказывает положительное влияние, удовлетворяя потребности и интересы Вьетнама на каждом этапе, способствуя укреплению роли, голоса и «отпечатка» о вкладе Вьетнама в ООН. Эти результаты будут способствовать совместным усилиям Вьетнама и ООН по преодолению существующих проблем, расширению и дальнейшему повышению эффективности двустороннего сотрудничества, активной поддержке развития страны, международной интеграции Вьетнама и внесению вклада в повышение роли ООН в нынешних условиях.