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НОВОСТИ

Вьетнам организует ежегодную конференцию Исполнительного комитета Издательской ассоциации Юго-Восточной Азии

В качестве поочередного председателя на срок 2022–2023 годов Вьетнамская издательская ассоциация совместно с Народным комитетом Хошимина организует конференцию исполнительного совета Издательской ассоциации Юго-Восточной Азии (ABPA) с 14 по 16 сентября 2023 г.
  Конференция исполнительного совета Издательской ассоциации Юго-Восточной Азии проходит в контексте цифровой трансформации и все более углубляющейся международной интеграции. Фото: PV/Vietnam+  
На конференции примут участие делегации стран-членов ABPA (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины, Камбоджа...), представители отечественных агентств и подразделений.

Конференция будет сосредоточена на таких темах, как: обзор текущего состояния издательской индустрии стран-членов ABPA; направления развития внутриблокового сотрудничества; улучшение коммуникации, обучения, обмена и сделки по авторскому праву между странами-членами ABPA; назначение ротационного председателя ABPA на срок 2024-2025 годов.

Дискуссии на конференции сосредоточены на таких тематических группах, как: выявление актов нарушения авторских прав на цифровых платформах: оценка ситуации с нарушением авторских прав на книги на цифровых платформах; текущее состояние защиты авторских прав на книги на цифровых платформах во Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии; обмен опытом и решениями по защите авторских прав на книги на цифровых платформах в странах Юго-Восточной Азии...

В честь конференции с 14 по 16 сентября Книжная улица Хошимина совместно с издательствами организует выставку книг о президенте Хо Ши Мине, а также партийных и государственных лидерах. На выставке будет представлено около 100 наименований книг на вьетнамском, иностранном и двуязычном языках, разделенных на 3 кластера, в том числе: о президенте Хо Ши Мине; книги Генерального секретаря Нгуен Фу Чонг на 7 языках; книги партийных и государственных руководителей.

Ассоциация книгоиздателей АСЕАН (ABPA) — это дружественное сообщество, в котором издатели Юго-Восточной Азии и партнеры сотрудничают, делятся и обмениваются опытом. Вьетнамская издательская ассоциация была одним из основателей ABPA в 2005 году.

ВИА/ИЖВ

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