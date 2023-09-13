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Вьетнам организует ежегодную конференцию Исполнительного комитета Издательской ассоциации Юго-Восточной Азии
Конференция будет сосредоточена на таких темах, как: обзор текущего состояния издательской индустрии стран-членов ABPA; направления развития внутриблокового сотрудничества; улучшение коммуникации, обучения, обмена и сделки по авторскому праву между странами-членами ABPA; назначение ротационного председателя ABPA на срок 2024-2025 годов.
Дискуссии на конференции сосредоточены на таких тематических группах, как: выявление актов нарушения авторских прав на цифровых платформах: оценка ситуации с нарушением авторских прав на книги на цифровых платформах; текущее состояние защиты авторских прав на книги на цифровых платформах во Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии; обмен опытом и решениями по защите авторских прав на книги на цифровых платформах в странах Юго-Восточной Азии...
В честь конференции с 14 по 16 сентября Книжная улица Хошимина совместно с издательствами организует выставку книг о президенте Хо Ши Мине, а также партийных и государственных лидерах. На выставке будет представлено около 100 наименований книг на вьетнамском, иностранном и двуязычном языках, разделенных на 3 кластера, в том числе: о президенте Хо Ши Мине; книги Генерального секретаря Нгуен Фу Чонг на 7 языках; книги партийных и государственных руководителей.
Ассоциация книгоиздателей АСЕАН (ABPA) — это дружественное сообщество, в котором издатели Юго-Восточной Азии и партнеры сотрудничают, делятся и обмениваются опытом. Вьетнамская издательская ассоциация была одним из основателей ABPA в 2005 году.